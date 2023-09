Boskalis haalt grote kabelcontracten binnen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis heeft twee contracten verworven voor het transport en de installatie van export- en arraykabels ter waarde van meer dan 300 miljoen euro. Dit maakte de maritiem dienstverlener dinsdag bekend. Het betreft opdrachten voor het Baltica 2 offshore windpark voor de kust van Polen. De twee contracten hebben een gezamenlijke waarde die als groot wordt beschouwd, wat betekent dat ze meer dan 300 miljoen euro waard zijn, aldus Boskalis. De opdrachten zijn gegund door een joint venture tussen PGE Polska Grupa Energetyczna en Ørsted, de ontwikkelaars van het Baltica 2 project. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.