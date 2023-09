Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager nadat diverse inkoopmanagersindices voor de dienstensectoren in Azië en Europa somber stemden.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een min van 0,3 procent op 457,20 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,2 procent naar 15.795,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,6 procent met een stand van 7.234,08 punten. De Britse FTSE noteerde vlak naar 7.452,86 punten.

"Het negatieve sentiment waait over uit Azië waar de tegenvallende Chinese inkoopmanagersindices de beurzen rood doen kleuren", aldus marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank.

De dienstensector in de eurozone kromp in augustus, nadat er in juli nog een kleine groei was.

De Europese inkoopmanagersindices voor de dienstensectoren gaven een verdere verslechtering van de sector weer, met een grotere krimp voor die van de eurozone als geheel en de Franse dienstenbranche. De Britse dienstensector liet een beduidend minder sterke krimp zien dan eerder gemeten.

De producentenprijzen van de eurozone over juli daalden op maandbasis meer dan verwacht, met 0,6 procent. Zonder energieprijzen kwam de afname uit op 0,4 procent op maandbasis.

Voor vandaag staan in de VS alleen de fabrieksorders over juli op de agenda.

Olie noteerde dinsdag lager. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het rood op 85,42 dollar, terwijl voor een november-future Brent 88,47 dollar werd betaald, een daling van 0,6 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0749. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0789 en bij rond 22.00 uur op maandag stond er een stand van 1,0793 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Air France-KLM en Airbus gaan exclusieve onderhandelingen aan voor de oprichting van een joint venture voor de ondersteuning van Airbus A350-onderdelen. De koers van het aandeel Air France-KLM noteerde 1,0 procent lager, die van Airbus 0,3 procent lager.

Binnen de hoofdgraadmeter in Parijs noteerden vijf aandelenkoersen hoger, bij de Duitse hoofdindex waren dat er iets meer: vijftien, onder aanvoering van die van Munich Re, die 1,1 procent steeg. Dalers kwamen in Parijs overigens niet boven de 2 procent uit. In Frankfurt ging de koers van het aandeel RWE met 3,6 procent omlaag.

In Amsterdam stond Ahold Delhaize flink onder druk, na een adviesverlaging bij JPMorgan, dat de voorkeur geeft aan concurrent Colruyt. Ahold verloor 6 procent, terwijl Colruyt 5,5 procent steeg in Brussel.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.