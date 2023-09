Valuta: euro legt het even af

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond 1,0750 dollar in een markt die de voorkeur aan de dollar geeft, op grond van de verwachting dat de macro-economische data uit de VS tot dusverre een renteverhoging in september niet volledig uitsluiten en het renteverschil tussen de VS en de euro in het voordeel van de VS uitvalt en de dollar daarmee aantrekkelijker maakt dan de euro.

"Het is nog maar de vraag of de Fed deze maand de rente verhoogt", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dag tegen ABM Financial News. "Daarbij stelde de voorzitter van de ECB Christine Lagarde vandaag in een toespraak dat de ECB nog altijd heel kort op de inflatiebal speelt. Wij denken dat de Fed de rente deze maand laat staan, maar dat de ECB daar nog niet zo zeker van is", aldus Van der Meer.

De Fed neemt op 20 september het rentebesluit, de ECB is volgende week al aan de beurt.

De Reserve Bank of Australia liet de rente vandaag voor de derde keer op rij ongemoeid.

De Europese inkoopmanagersindices voor de dienstensectoren gaven een verdere verslechtering van de sector weer, met een grotere krimp voor die van de eurozone als geheel en de Franse dienstenbranche. De Britse dienstensector liet een beduidend minder sterke krimp zien dan eerder gemeten.

De producentenprijzen van de eurozone over juli daalden op maandbasis meer dan verwacht, met 0,6 procent. Zonder energieprijzen kwam de afname uit op 0,4 procent op maandbasis.

Voor vandaag staan in de VS alleen de fabrieksorders over juli op de agenda.

De euro noteerde dinsdag 0,4 procent lager op 1,0754 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent hoger op 0,8572 Britse pond. Het Britse pond zakte 0,7 procent en noteerde op 1,2544 dollar. De Australische dollar noteerde 0,6375 Amerikaanse dollar, een verlies van 1,3 procent.