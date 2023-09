Ahold hard onderuit op rood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs levert dinsdag aan het einde van de ochtend in, waarbij Ahold Delhaize hard wordt getroffen door een adviesverlaging, terwijl ASMI en AkzoNobel juist profiteren van gunstige rapporten.

De AEX daalde aan het einde van de ochtend met 0,5 procent naar 743,45 punten.

"Het negatieve sentiment waait over uit Azië waar de tegenvallende Chinese inkoopmanagersindices de beurzen rood doen kleuren", aldus marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank.

De dienstensector in de eurozone kromp in augustus, nadat er in juli nog een kleine groei was.

"De eurozone is in de eerste jaarhelft niet in een recessie beland, maar de tweede jaarhelft belooft een grotere uitdaging te worden", zei hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank in een toelichting.

Voor de Amerikaanse cijfers is het wachten tot woensdagmiddag.

De euro/dollar handelde op 1,0750 en olie werd bijna een procent goedkoper.

Stijgers en dalers

In de AEX ging ASMI aan de leiding met een koerswinst van een procent. Bank of America verhoogde in aanloop naar de beleggersdag van ASMI later deze maand het koersdoel naar 521 euro. De Amerikaanse bank denkt dat ASMI de omzetoutlook wel eens zou kunnen verhogen.

Sectorgenoten Wolters Kluwer en RELX zaten ook in de lift en AkzoNobel steeg een half procent. Akzo werd vanochtend door Deutsche Bank op de kooplijst gezet met een koersdoel van 90 euro.

Adyen en Prosus daalden rond een procent en DSM-Firmenich werd meer dan een procent goedkoper. Ahold Delhaize verloor zelfs 6 procent, nadat JPMorgan het advies voor het aandeel verlaagde naar Onderwogen.

In de AMX ging Van Lanschot Kempen ruim een procent hoger en won OCI een procent. Just Eat Takeaway daalde juist 2,5 procent.

Bij de kleinere aandelen stegen alleen Majorel en Wereldhave, maar de winsten waren zeer bescheiden. Accsys daalde nog eens 2 procent en Azerion verloor 4 procent.