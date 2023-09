Dienstensector eurozone krimpt harder dan gedacht

(ABM FN-Dow Jones) De dienstensector van de eurozone is in augustus flink gekrompen, en ook iets sterker dan aanvankelijk gedacht. Dit bleek dinsdag uit definitieve cijfers van S&P Global.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in augustus uit op 47,9 tegen 50,9 in juli. Dat is de laagste stand in 30 maanden.

Een voorlopig cijfer maakte melding van een index van 48,3.

De inkoopmanagersindex voor de industrie van de muntunie bleek vrijdag in de definitieve meting te zijn gestegen van 42,7 in juli naar 43,5 in augustus.

De samengestelde index daalde zo van 48,6 naar 46,7, de laagste stand in 33 maanden. De voorlopige index stond op 47,0.

"De eurozone is in de eerste jaarhelft niet in een recessie beland, maar de tweede jaarhelft belooft een grotere uitdaging te worden", zei hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank in een toelichting.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.