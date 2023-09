Beursblik: Bank of America verhoogt koersdoel ASMI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft dinsdag het koersdoel voor ASM International verhoogd van 462,00 naar 521,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Analist Didier Scemama besloot hiertoe in aanloop naar de beleggersdag van ASMI op 26 september. De analist heeft er alle vertrouwen in dat ASMI zijn groei weet door te zetten en dat een nieuwe cyclus is ingezet. Tussen 2022 en 2025 rekent de analist op een samengestelde jaarlijkse groei van de EBITDA met 18 procent. Dat is ruim meer dan de 12 procent die Scemama voorziet voor de sector. De analist verwacht dan ook dat ASMI "structureel" harder groeit dan de markt dankzij de snelle groei van de technologieën ALD en Epitaxy. Scemama denkt dat ASMI tijdens de beleggersdag de omzetoutlook voor 2025 wel eens zou kunnen verhogen van 2,8 tot 3,4 miljard euro naar 2,9 tot 3,9 miljard euro. Dat zou de winst per aandeel naar 14 of zelfs 19 euro brengen, aldus de analist. Binnen de halfgeleidersector is ASMI de topfavoriet van Bank of America. Het aandeel ASMI stijgt dinsdag 2,2 procent naar 456,55 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.