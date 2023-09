Ajax verhuurt Wijndal aan Antwerp Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft met Royal Antwerp FC overeenstemming bereikt over de verhuur van Owen Wijndal. Dit maakte de Amsterdamse voetbalclub dinsdag bekend. De verhuur is per direct en heeft een looptijd van één seizoen, tot en met 30 juni 2024. Het contract van de 23-jarige speler loopt bij Ajax nog tot en met 30 juni 2027. De verdediger kwam in de zomer van 2022 over van AZ. Bron: ABM Financial News

