Beursblik: Deutsche Bank zet AkzoNobel op de kooplijst

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het advies voor het aandeel AkzoNobel verhoogd van Houden naar Kopen en het koersdoel van 76,00 naar 90,00 euro. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. Daarin stelde de bank sinds begin dit jaar nogal voorzichtig te zijn geweest ten aanzien van AkzoNobel vanwege de zorgen omtrent de kapitaaldiscipline en de margedruk. Maar met de nieuwe CEO, die in november vorig jaar aantrad, denkt Deutsche Bank dat de winstgevendheid van AkzoNobel weer de goede kant opgaat. De bank voerde hier vier redenen voor aan. Om te beginnen de cultuuromslag, ten tweede de prijsdiscipline, ten derde efficiency en tot besluit het portefeuillemanagement. Deze punten zouden volgens de bank de EBITDA-marge van AkzoNobel met circa 300 basispunten moeten verbeteren naar 16,6 procent in 2026. Deutsche Bank verhoogde dinsdag daarom de taxaties voor de winst per aandeel AkzoNobel voor 2024 tot en met 2026 met 12 tot 17 procent. Zo zou de kloof met de concurrenten kleiner moeten worden. Volgens Deutsche Bank noteert het aandeel AkzoNobel tegen een korting van 24 procent in vergelijking met sectorgenoten. Het aandeel AkzoNobel sloot maandag op 74,64 euro. Bron: ABM Financial News

