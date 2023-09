Beursblik: JPMorgan ruilt Ahold in voor Colruyt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) JPMorgan Research heeft het aandeel Ahold Delhaize ingeruild voor dat van Colruyt. Dit bleek dinsdag uit een sectorrapport van de Amerikaanse zakenbank. JPMorgan verhoogde het advies voor Colruyt van Onderwogen naar Overwogen en het koersdoel van 21,10 naar 39,80 euro. Voor Ahold Delhaize ging het advies juist van Overwogen naar Onderwogen en het koersdoel Ahold van 32,09 naar 28,17 euro. Sowieso zeiden de analisten van JPMorgan voorzichtiger te worden ten aanzien van de sector, nu deflatie van de boodschappenprijzen dreigt. De zakenbank verlaagde niet alleen het advies voor Ahold, maar ook voor B&M, Jeronimo Martins en Tesco. Na de adviesverhoging voor Colruyt is dit nog het enige aandeel in de sector dat de Amerikaanse bank koopwaardig vindt. Voor Ahold Delhaize rekent JPMorgan op een margedaling van 25 basispunten in de VS in 2023, en nog eens 20 basispunten in 2024. De analisten denken juist dat Colruyt ruimte heeft om de marge en de winstgevendheid te verhogen, hoewel vanaf een laag niveau. De bank denkt dat de marge van Colruyt in 2024 met 100 basispunten zal stijgen. Het aandeel Ahold Delhaize sloot maandag op 30,37 euro. Colruyt eindigde op 34,83 euro. Bron: ABM Financial News

