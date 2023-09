ABN AMRO draagt Vaandrager voor als CFO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft Ferdinand Vaandrager voorgedragen als nieuwe CFO. Dit maakte de bank dinsdagochtend bekend. ABN AMRO zei zo snel mogelijk een buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, om Vaandrager voorafgaand aan zijn formele benoeming te introduceren. Wel moet de Europese Centrale Bank nog instemmen met de benoeming. Als dit is gebeurd, dan kan Vaandrager voor een periode van vier jaar, tot aan de aandeelhoudersvergadering van 2027, aan de slag als CFO. Vaandrager is sinds 1 mei van dit jaar al interim-CFO bij ABN AMRO, na het vertrek van Lars Kramer. Bron: ABM Financial News

