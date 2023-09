AEX vermoedelijk licht lager van start Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting licht lager van start. Futures op de AEX index wijzen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,2 procent. Maandag startte de AEX de handelsdag nog voortvarend dankzij een positief sentiment in Azië, waar de zorgen over de Chinese vastgoedsector naar de achtergrond verdwenen. Impulsen van Wall Street bleven achterwege. Vanwege Labor Day bleven de Amerikaanse aandelenmarkten gesloten. Op een handelsdag met nauwelijks bedrijfsnieuws en macrocijfers verspeelde de AEX uiteindelijk de openingswinst van ruim een procent en sloot slechts 0,2 procent in het groen op een slotstand van 747,43 punten. Dit met dank aan de halfgeleideraandelen, die hun winsten wel grotendeels wisten vast te houden. De andere Europese hoofdbeurzen lieten ook een ommezwaai zien en sloten nipt in het rood. In Azië geven de hoofdindices vanochtend nipt terrein prijs, met uitzondering van de Hang Seng index in Hongkong die anderhalf procent lager koerst. Maandag won de Hang Seng index nog 2,5 procent. In China werd vanochtend bekend dat de dienstensector in augustus beduidend minder hard is gegroeid. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in augustus uit op 51,8 tegen 54,1 in juli. Daarmee daalde de index naar het laagste niveau in acht maanden. De Japanse dienstensector liet daarentegen een groeiversnelling zien met een stand van 54,3 tegen 53,8 in juli. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. In de loop van de ochtend worden de Europese inkoopmanagersindices voor de dienstensector vrijgegeven. Amerika volgt woensdagmiddag. De Reserve Bank of Australia liet vanochtend conform verwachting de rente ongewijzigd op 4,1 procent. Voorzitter Philip Lowe waarschuwde wel dat toekomstige renteverhogingen niet uitgesloten zijn, indien de inflatie verder moet worden ingedamd. De Australische dollar daalde vanochtend ruim een half procent ten opzichte van de euro en de dollar. Bedrijfsnieuws Adyen organiseert op 8 november een beleggersdag. Tot nu toe praatte Adyen aandeelhouders slechts twee keer per jaar bij in de vorm van halfjaarcijfers. JPMorgan verlaagde het advies voor Ahold Delhaize van Overwogen naar Onderwogen. Het koersdoel ging daarbij van 32,09 euro naar 28,17 euro. En handelaar Bert van der Pol van Today's Group meldde dat Deutsche Bank het advies voor AkzoNobel verhoogde naar Kopen met een koersdoel van 90 euro. Een consortium met onder meer Arcadis gaat een bereikbaarheidsonderzoek voor de Lelylijn uitvoeren. Financiële details meldde Arcadis niet. Air France-KLM en Airbus gaan exclusieve onderhandelingen aan voor de oprichting van een joint venture voor de ondersteuning van Airbus A350-onderdelen. Slotstanden Wall Street van vrijdag De S&P 500 steeg vrijdag 0,2 procent op 4.515,77 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.837,71 punten en de Nasdaq sloot vrijwel vlak op 14.031,81 punten. Bron: ABM Financial News

