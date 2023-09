Adyen organiseert beleggersdag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM

(ABM FN-Dow Jones) Adyen organiseert op 8 november een beleggersdag. Dit maakte het fintechbedrijf dinsdag voorbeurs bekend. Tot nu toe praatte Adyen aandeelhouders slechts twee keer per jaar bij in de vorm van halfjaarcijfers. Bij de rapportage van 17 augustus waren beleggers onaangenaam verrast door de behaalde resultaten en de groeivooruitzichten en halveerde koers. Adyen kreeg onder meer het verwijt te weinig te communiceren met beleggers. Bron: ABM Financial News

