Australië laat rente weer ongemoeid Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Australië heeft de rente ook dinsdag niet verhoogd. Dit bleek uit het nieuwste rentebesluit van de Reserve Bank of Australia. Het belangrijkste rentetarief bleef daarmee op 4,10 procent. Begin juli en in augustus liet de centrale bank de rente ook al ongemoeid. In zowel mei als juni werd de rente nog met 25 basispunten verhoogd. Sinds mei vorig jaar is het belangrijkste rentetarief van Australië met 4 procentpunt verhoogd. In een verklaring bij het besluit van vandaag gaf de bank aan dat genoemde stappen inmiddels hun werk doen en voor meer evenwicht zorgen. Tegelijkertijd zijn de economische onzekerheden mede bepalend geweest voor het besluit van vandaag. De economie van Australië maakt momenteel een periode van groei door die onder de trend ligt en de verwachting is dat dit nog even aanhoudt. Volgens de RBA is de inflatie inmiddels over het hoogtepunt heen. In juli werd een daling ingezet. Niettemin vindt de bank de inflatie nog altijd te hoog, waarbij vooral de prijsontwikkeling in de dienstensector de bank zorgen baart. De centrale bank verwacht de gewenste 2 tot 3 procent inflatie tegen eind 2025 te hebben bereikt. De Australische dollar daalde dinsdag na de bekendmaking van het rentebesluit 0,6 procent naar 0,6422 Amerikaanse dollar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.