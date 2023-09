Arcadis doet onderzoek naar Lelylijn Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Arcadis

(ABM FN-Dow Jones) Een consortium met onder meer Arcadis gaat een bereikbaarheidsonderzoek voor de Lelylijn uitvoeren. Dit meldde het advies- en ingenieursbureau dinsdag voorbeurs zonder financiële details vrij te geven. De onderzoekers werken onder meer het ontwerp van drie eerder bedachte basisalternatieven uit, en kijken naar de kosten. De Lelylijn is de voorgestelde snelle spoorverbinding tussen de Randstad en Noordelijk Nederland. Hoe de Lelylijn precies gaat lopen en op welke stations de lijn gaat stoppen, is nog niet besloten. "Het kabinet heeft 3 miljard euro gereserveerd om met medefinanciering van de regio en Europese fondsen de Lelylijn aan te leggen", aldus de directeur van Mobility Tanya Sancisi. "Het is de bedoeling dat in het najaar van 2024 meer duidelijkheid is over ontwerp en kosten, zodat de stap gezet kan worden naar het starten van een zogenaamde MIRT-verkenning." Bron: ABM Financial News

