Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde fractioneel bij een stand van 457,96 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,1 procent op 15.824,85 punten. De Franse CAC 40 daalde 0,2 procent bij een stand van 7.279,51 punten. De Britse FTSE sloot 0,2 procent lager op 7.452,76 punten.



Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verloren de Europese beurzen gedurende de middaghandel terrein in afwezigheid van handel op Wall Street. Maandag is Labor Day in de VS.



De dag begon optimistisch, zag Hewson, door een positief sentiment op de Aziatische markten. Beleggers reageerden opgelucht op het nieuws dat de Chinese projectontwikkelaar Country Garden een overeenkomst sloot met schuldeisers om de looptijd van zijn leningen te verlengen. Het aandeel koerste ongeveer 15 procent hoger.



Daarnaast verlaagden dit weekend meerdere steden, waaronder Beijing en Shanghai, hypotheekeisen voor particulieren in de hoop de woningmarkt een impuls te geven.



Dit is volgens marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank "om het sentiment te keren en een halt toe te roepen aan de flinke daling van de huizenprijzen", die wel benadrukte dat hiermee de structurele problemen in de Chinese vastgoedmarkt niet zijn opgelost.



Vanuit Duitsland werd maandag bekend dat de Duitse export in juli is gedaald, terwijl de import wel steeg. De export daalde met 0,9 procent op maandbasis. Er was vooraf door economen een krimp van 1,5 procent voorspeld. De import steeg met 1,4 procent.



Later deze week verschijnen onder meer groei en productiedata, én de inkoopmanagersindexen voor de dienstensector in de eurozone. Valutastrategen van Monex Europe verwachten dat de eurozone eind dit jaar mogelijk in een recessie zal belanden. Dat zal de Europese Centrale Bank de kans geven om te stoppen met het verhogen van de rente.



Het muntpaar euro/dollar koerste maandag rond een niveau van 1,0791. Rabobank verwacht nog altijd dat de ECB de rente in september niet zal verhogen en rekent op een verzwakking van de euro in de komende maanden tot een niveau van circa 1,06 dollar.



Stijgers en dalers



De Nederlandse beurs werd vooral geholpen door de koerswinsten voor techaandelen zoals Adyen, ASML en Besi. Adyen verliest deze maand wel zijn plek in de Stoxx Europe 50 index, terwijl ING juist een plekje in de index krijgt.



In Frankfurt herstelden aandelen van autofabrikanten na de dip van vrijdag, toen in reactie op een negatief analistenrapport van UBS. Halfgeleiderspecialist Infineon steeg bijna een procent. Commerzbank was koploper in de DAX, met een plus ruim een procent. RWE leverde 2 procent in.



In Parijs kon Teleperformance ruim 2 procent bijschrijven, terwijl luxemerken als EssilorLuxottica en Kering ook in de lift zaten. Saint Gobain verloor ruim 3 procent en ook Franse bankaandelen leverden in.



Cofinimmo en WDP verloren terrein in Brussel, met een verlies van ruim 2 procent voor WDP. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group merkt op dat Morgan Stanley de adviezen voor Cofinimmo en WDP verlaagde, naar respectievelijk Gelijkgewogen en Onderwogen.



In Dublin wist Ryanair te profiteren van het nieuws dat het bedrijf in augustus 11 procent meer passagiers vervoerde dan in dezelfde maand een jaar eerder. Afgelopen maand vervoerde Ryanair 18,9 miljoen passagiers. De bezettingsgraad kwam in augustus uit op 96 procent, gelijk aan de bezettingsgraad in dezelfde periode een jaar eerder. Het aandeel steeg licht.

Bron: ABM Financial News