Damrak verliest stoom

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag licht in het groen geëindigd. De AEX sloot 0,2 procent hoger op 747,43 punten, nadat het Damrak tijdens de middaghandel wat koerswinsten zag verdampen bij gebrek aan een impuls van Wall Street, dat de deuren gesloten hield vanwege Labor Day in de Verenigde Staten.

De dag begon optimistisch, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets, door een positief sentiment op de Aziatische markten. Beleggers reageerden opgelucht op het nieuws dat de Chinese projectontwikkelaar Country Garden een overeenkomst sloot met schuldeisers om de looptijd van zijn leningen te verlengen. Het aandeel koerste ongeveer 15 procent hoger.

Daarnaast verlaagden dit weekend meerdere steden, waaronder Beijing en Shanghai, hypotheekeisen voor particulieren in de hoop de woningmarkt een impuls te geven.

Dit is volgens marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank "om het sentiment te keren en een halt toe te roepen aan de flinke daling van de huizenprijzen", die wel benadrukte dat hiermee de structurele problemen in de Chinese vastgoedmarkt niet zijn opgelost.

Vanuit Duitsland werd maandag bekend dat de Duitse export in juli is gedaald, terwijl de import wel steeg. De export daalde met 0,9 procent op maandbasis. Er was vooraf door economen een krimp van 1,5 procent voorspeld. De import steeg met 1,4 procent.

Het muntpaar euro/dollar koerste maandag rond een niveau van 1,0791. Rabobank verwacht nog altijd dat de ECB de rente in september niet zal verhogen en rekent op een verzwakking van de euro in de komende maanden tot een niveau van circa 1,06 dollar.

Stijgers en dalers

Halfgeleideraandelen zaten maandag in de lift. ASML won bijna een procent en Besi ruim anderhalf procent.

Adyen steeg bijna 2 procent. Morgan Stanley Investment Management meldde voor het eerst een belang in Adyen, van 3,02 procent. En een enquête van analist Corné van Zeijl laat zien dat beursexperts het aandeel Adyen ook tippen voor september. "De experts houden wel van een koopje", aldus Van Zeijl, wijzend op de koersval van Adyen na de halfjaarcijfers. Adyen verliest later deze maand wel zijn plek in de Stoxx Europe 50 index, terwijl ING juist een plekje in deze index krijgt.

Verzekeraars stonden onder druk in de AEX. Aegon en NN Group verloren rond een procent. Heineken daalde ook bijna een procent.

In de AMX was Alfen hekkensluiter, met een verlies van ruim 3 procent. WDP daalde dik 2 procent. Morgan Stanley verlaagde het advies voor WDP, net als dat voor Cofinimmo. Bij Cofinimmo spreekt Morgan Stanley in het sectorrapport van "uitdagingen voor de balans" en de koers van WDP zou volgens de zakenbank onder druk kunnen komen te staan door de lagere waarderingen van sectorgenoten.

Grondstofaandelen deden goede zaken. Aperam won ruim anderhalf procent, AMG 2 procent en OCI zelfs bijna 3 procent.

In de AScX wist Accsys deels te herstellen van het enorme koersverlies van voor het weekend. Het aandeel steeg circa 3,5 procent. Azerion steeg ruim 2 procent.

Fastned daalde ruim 3 procent en Ebusco bijna 4 procent.