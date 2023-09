WDP en Cofinimmo onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De vastgoedaandelen WDP en Cofinimmo staan maandag onder druk na een rapport van Morgan Stanley. De zakenbank verlaagde de adviezen voor Cofinimmo en WDP naar respectievelijk Gelijkgewogen en Onderwogen. Bij Cofinimmo spreekt Morgan Stanley in het sectorrapport van "uitdagingen voor de balans" en de koers van WDP zou volgens de bank onder druk kunnen komen te staan door de lagere waarderingen van sectorgenoten. Het aandeel Cofinimmo daalt maandag 0,9 procent en WDP levert zelfs 2,3 procent in. Bron: ABM Financial News

