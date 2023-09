Valuta: euro onder druk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro staat maandag onder druk, onder invloed van economische signalen die erop wijzen dat de vooruitzichten voor de eurozone somberder zijn dan die voor de Amerikaanse economie. De euro zakte daarbij onder 1,08, nadat medio mei nog een top op 1,1277 werd neergezet. Marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank wees op havikachtige signalen van de Europese Centrale Bank vorige week, waar de Belgische beleidsmaker erop hintte dat de rente nog langer hoog moet blijven, nadat bleek dat de Duitse inflatiecijfers iets hoger dan verwacht waren. Uit de Verenigde Staten kwam juist meevallend nieuws over de economie in het maandelijkse banenrapport, waarin de banengroei over de voorgaande maanden met meer dan 100.000 banen neerwaarts werd bijgesteld. Dit wijst op minder druk op de arbeidsmarkt en dus ook minder noodzaak voor de Fed om de rente verder te verhogen. De stijgende werkloosheid wijst op een afkoelende arbeidsmarkt, wat positief nieuws moet zijn voor de Federal Reserve, maar kan deels ook worden verklaard doordat meer Amerikanen weer willen deelnemen aan die arbeidsmarkt. Die stijgende arbeidsparticipatie zou normaal gesproken ook de druk op de lonen en dus de inflatiedruk verminderen, zei Mevissen.



In China laat de yuan intussen weinig beweging zien, nadat eind vorige week stimuleringsmaatregelen werden aangekondigd voor de vastgoedmarkt. Zo hoeven Chinezen bij de aanschaf van een woning niet langer 30 tot 40 procent aan eigen geld mee te nemen, maar slechts 20 procent. Omdat de Chinese markten vrijdag dicht waren, zijn die maatregelen maandag pas zichtbaar in de markt. De Chinese economie blijft voor veel uitdagingen staan, merkte Mevissen op. Economisch nieuws is er deze week van de ECB, die dinsdag nieuwe verwachtingen voor de inflatie bekendmaakt, en over de producentenprijzen, die een indicatie geven van de toekomstige inflatie. Ook interessant is om te zien of de zwakke inkoopmanagersindices voor de Amerikaanse industrie zich doorvertalen naar zwakke fabrieksorders. Dit zou een steun kunnen zijn voor de euro/dollar, denkt Mevissen. Ook later in de week zijn er nog relevante economische cijfers, onder andere over de detailhandelsverkopen en de inkoopmanagersindex voor de dienstensector. Rabobank blijft verwachten dat de ECB de rente in september niet zal verhogen en rekent op een verzwakking van de euro in de komende maanden tot een niveau circa 1,06 dollar. Bron: ABM Financial News

