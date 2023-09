AEX breidt openingswinst uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend hoger en wist de openingswinst verder uit te breiden. Rond de klok van half elf won de AEX ruim 1 procent op 754,48 punten. De index werd bij de opening al geholpen door positieve signalen vanuit Azië. Beleggers reageren onder meer opgelucht op het nieuws dat de Chinese projectontwikkelaar Country Garden een overeenkomst sloot met schuldeisers om de looptijd van zijn leningen te verlengen. Het aandeel koerste ongeveer 15 procent hoger. Daarnaast verlaagden dit weekend meerdere steden, waaronder Beijing en Shanghai, hypotheekeisen voor particulieren in de hoop de woningmarkt een impuls te geven. Zorgen dat de problemen in de Chinese vastgoedsector, die kreunt onder een enorme schuldenberg, over kunnen slaan naar andere delen van de Chinese economie, waar de groei nu al stagneert, wogen de afgelopen maanden op het mondiale beurssentiment. Vanuit Duitsland werd nog bekendgemaakt dat de Duitse export in juli is gedaald, terwijl de import wel steeg. De export daalde met 0,9 procent op maandbasis. Er was vooraf door economen een krimp van 1,5 procent voorspeld. De import steeg met 1,4 procent. Verder zal het vandaag naar verwachting rustig blijven vanwege de gesloten deuren op Wall Street in verband met Labor Day. Hierdoor zijn vandaag ook de oliemarkten in de VS gesloten. Vrijdag was de olieprijs verder gestegen en noteerde rond het hoogste punt sinds november vorig jaar. Bij een settlement van 85,55 dollar werd een vat West Texas Intermediate vrijdag 2,3 procent duurder. Op weekbasis steeg de olieprijs zo'n 7 procent. De schijnbare bevestiging dat OPEC+ leden hun productieverlagingen tot oktober zullen verlengen, heeft geholpen om de olieprijzen naar hun hoogste niveaus van dit jaar te duwen", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Het muntpaar euro/dollar kwam nauwelijks van de plaats en koerste rond een niveau van 1,0800. Stijgers en dalers Onder de volledig groengekleurde hoofdaandelen gingen Prosus en Adyen aan kop met winsten van 3,3 en 2,3 procent. Morgan Stanley Investment Management meldde voor het eerst een belang in Adyen, van 3,02 procent. En een enquête van analist Corné van Zeijl laat zien dat beursexperts het aandeel Adyen ook tippen voor september. "De experts houden wel van een koopje", aldus Van Zeijl, wijzend op de koersval van Adyen na de halfjaarcijfers. Ook de aandelen ASML, ASMI en Besi deden het goed met winsten van 1,4 tot 2,1 procent. In de AMX won Air France-KLM 2,5 procent, gevolgd door Just Eat Takeaway, dat 2,4 procent kon bijschrijven. WDP verloor 1,6 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group merkte op dat Morgan Stanley de adviezen voor Cofinimmo en WDP verlaagde, naar respectievelijk Gelijkgewogen en Onderwogen. In de AScX wonnen Azerion en Acomo meer dan 1 procent. Fastned daalde met bijna 2 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.