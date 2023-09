ING verhoogt koersdoel voor Arcadis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft maandag het koersdoel voor Arcadis verhoogd van 47,00 naar 49,00 euro, met handhaving van het koopadvies, in reactie op de kwartaalcijfers van het advies- en ingenieursbureau. Dit bleek uit een rapport van de bank. Analist Quirijn Mulder ziet minder risico's voor het aandeel nu de overgenomen bedrijven groeien en goed op weg lijken om bij te dragen aan de winst. Daarbij blijft de markt vrij goed, dankzij een sterke vraag die wordt aangejaagd door de klimaatproblemen. In dit segment heeft Arcadis een goede positie opgebouwd. Het orderboek en de resultaten in het tweede kwartaal laten nog geen tekenen zien van een macro-economische vertraging. ING kijkt al uit naar medio november als de nieuwe CEO Alan Brooks zijn plannen zal presenteren. Het aandeel wordt verhandeld tegen een korting van 15 procent op sectorgenoten. ING hanteert echter een korting van 7,5 procent, gezien de lagere risico's en het feit dat de financiën op orde zijn. Het aandeel Arcadis noteert maandag fractioneel hoger op 43,16 euro. Bron: ABM Financial News

