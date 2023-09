AEX hoger van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,6 procent hoger naar 750,74 punten, terwijl de Midkap fractioneel in het groen noteerde. Onder de volledig groengekleurde hoofdaandelen gingen Prosus en Adyen aan kop met winsten van grofweg anderhalf procent. Morgan Stanley Investment Management meldde voor het eerst een belang in Adyen, van 3,02 procent. En een enquête van analist Corné van Zeijl laat zien dat beursexperts het aandeel Adyen ook tippen voor september. "De experts houden wel van een koopje", aldus Van Zeijl, wijzend op de koersval van Adyen na de halfjaarcijfers. In de AMX won Aperam ruim anderhalf procent. WDP verloor 2,5 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group merkte op dat Morgan Stanley de adviezen voor Cofinimmo en WDP verlaagde, naar respectievelijk Gelijkgewogen en Onderwogen. In de AScX won Acomo 1,3 procent. Ebusco daalde 2 procent. Bron: ABM Financial News

