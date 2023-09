Jan van Halst tijdelijk directielid bij Ajax Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) Jan van Halst is per vandaag directeur algemene zaken bij Ajax en in die hoedanigheid tevens voorzitter van de directie. Dit meldde de Amsterdamse voetbalclub maandagochtend. Het betreft een tijdelijke benoeming, tot het moment waarop Alex Kroes benoemd kan worden als algemeen directeur. Het is momenteel nog altijd onduidelijk wanneer die benoeming kan plaatsvinden. De benoeming van Kroes wordt bemoeilijkt door een non-concurrentiebeding bij AZ. Hij is in gesprek met AZ over een ontheffing van het non-concurrentiebeding. Bron: ABM Financial News

