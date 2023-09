AEX haalt voor hogere start handelsweek inspiratie uit China

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van een half procent.

Wall Street houdt vandaag de deuren gesloten in verband met Labor Day.

Afgelopen week wist de AEX op weekbasis nog 1,7 procent te klimmen naar een stand van 733,37 punten. Daarmee noteert de index nog wel flink lager dan de slotstand op de laatste handelsdag van juli, toen 792,00 punten.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend eensgezind in het groen, met als absolute uitblinker de Hang Seng index in Hongkong die onder aanvoering van vastgoedaandelen circa 2,5 procent wint.

Beleggers reageren onder meer opgelucht op het nieuws dat de Chinese projectontwikkelaar Country Garden een overeenkomst sloot met schuldeisers om de looptijd van zijn leningen te verlengen. Het aandeel koerst ongeveer 15 procent hoger.

Daarnaast verlaagden dit weekend meerdere steden, waaronder Beijing en Shanghai, hypotheekeisen voor particulieren in de hoop de woningmarkt een impuls te geven.

Zorgen dat de problemen in de Chinese vastgoedsector, die kreunt onder een enorme schuldenberg, over kunnen slaan naar andere delen van de Chinese economie, waar de groei nu al stagneert, wogen de afgelopen maanden op het mondiale beurssentiment.

Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 vrijdagavond met 0,2 procent nipt in het groen. Techbeurs Nasdaq sloot daarnaast vrijwel onveranderd.

Vrijdag bleek uit het banenrapport in de VS dat er in augustus 187.000 banen zijn gekomen, 17.000 meer dan verwacht. De werkloosheid liep op naar 3,8 procent. In gesprek met ABM Financial News zeiden experts van zowel Rabobank als CBC Banque dat zij op basis van dit rapport niet verwachten dat de Federal Reserve in september de rente zal verhogen.

Direct na de vrijgave van het banenrapport koerste de dollar ten opzichte van de euro krap een procent hoger. Vanochtend noteerde het muntpaar op 1,0787. Sinds halverwege juli zit de ‘greenback’ ten opzichte van alle belangrijke munten in de lift.

Het arbeidsmarktrapport benadrukte vrijdag de veerkrachtige Amerikaanse economie, die ondanks de snelle renteverhogingen nog geen barsten vertoont, hetgeen tot uiting komt in een sterke dollar.

De Amerikaanse olie-future koerste daarnaast vrijdag ruim twee procent hoger op 86,05 dollar per vat. Vandaag zijn de oliemarkten gesloten vanwege Labor Day in de VS.

“De schijnbare bevestiging dat OPEC+ leden hun productieverlagingen tot oktober zullen verlengen, heeft geholpen om de olieprijzen naar hun hoogste niveaus van dit jaar te duwen", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De bedrijfsagenda en de macro-economische agenda zijn vandaag vrijwel leeg.

Bedrijfsnieuws

Morgan Stanley Investment Management meldde voor het eerst een belang in Adyen, van 3,02 procent. Het aandeel is deze maand na cijfers grofweg gehalveerd. Een enquête van analist Corné van Zeijl laat zien dat beursexperts het aandeel Adyen ook tippen voor september. "De experts houden wel van een koopje", aldus Van Zeijl, wijzend op de koersval van Adyen na de halfjaarcijfers.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg vrijdag 0,2 procent op 4.515,77 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.837,71 punten en de Nasdaq sloot vrijwel vlak op 14.031,81 punten.