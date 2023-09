Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, waarbij Europa het moet doen zonder de hulp van Wall Street, waar de deuren gesloten blijven.

IG voorziet een openingswinst van 40 punten voor de Duitse DAX en een plus van 28 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 35 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag overwegend lager geëindigd. "De Europese markten zijn de nieuwe maand met een tegenvaller begonnen, ondanks het feit dat de meest recente Chinese inkoopdata in augustus een bescheiden opleving lieten zien", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Hewson wees op de aandelen van Europese autofabrikanten die vrijdag onder druk stonden, nadat UBS de aandelen van Volkswagen en Renault op de verkooplijst zette "met een verwijzing naar de impact van Chinese autofabrikanten als het gaat om elektrische voertuigen, terwijl BMW lager staat nadat het advies door Citi werd verlaagd vanwege zorgen over een zwakkere vraag."

Verder werd in Europa bekendgemaakt dat vele landen nog steeds te maken hebben met een krimp van de industrie, hoewel over het algemeen de krimp wel iets minder werd. Voor de gehele eurozone was de inkoopmanagersindex voor de industrie licht toegenomen van 42,7 in juli naar 43,5 in augustus. De voorlopige index noteerde op 43,7.

"De cijfers zijn niet zo slecht als ze lijken", aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. "Alle twaalf subindices verbeterden of maakten grofweg een pas op de plaats, waardoor de neerwaartse trend van de laatste paar maanden lijkt af te nemen."

De Europese beurzen wisten zich vrijdagmiddag niet op te trekken aan het Amerikaanse banenrapport, dat lijkt te suggereren dat de Federal Reserve voorlopig kan stoppen met het verder verhogen van de rente.

Bedrijfsnieuws

In Parijs leverde Renault ruim 6 procent na een negatief rapport van UBS, terwijl Volkswagen meer dan 4 procent daalde in Frankfurt. Sectorgenoten als Stellantis, Porsche, Mercedes-Benz en BMW verloren 2 tot 3,5 procent.

Grote koersuitslagen waren er in de DAX niet. Beiersdorf ging aan kop met een plus van iets meer dan een procent.

In de CAC 40 deed ArcelorMittal goede zaken, met een winst van ruim 2 procent en steeg TotalEnergies bijna anderhalf procent. Energieaandelen zaten sowieso in de lift, dankzij de stijgende olieprijzen. Shell steeg 1,5 procent in Londen en BP bijna 3 procent.

AMERIKAANSE AANDELEN

Maandag is Wall Street gesloten vanwege Labor Day in de Verenigde Staten.

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag overwegend hoger en op weekbasis wonnen de indexen aardig terrein.

De meeste aandacht ging uit naar het Amerikaanse banenrapport. Er kwamen in augustus 185.000 banen bij in de VS, terwijl de werkloosheid steeg naar 3,8 procent. De banengroei in voorgaande maanden werd aanzienlijk naar beneden bijgesteld.

Economen rekenden voor augustus op een stabiel werkloosheidspercentage van 3,5 procent en een banengroei van 170.000. De verdiensten per uur stegen afgelopen maand met 0,08 dollar, of 0,2 procent, naar 33,82 dollar. Op jaarbasis bedroeg de loongroei 4,3 procent. Er was een loongroei van 4,4 procent verwacht.

Voor juli werd de banengroei aangepast van 187.000 naar 157.000 en voor juni van 185.000 naar 105.000.

"Belangrijk aspect in het rapport betreft de loonontwikkeling op maandbasis, die duidelijk afkoelt van een stijging met 0,4 procent in juli naar 0,2 procent in augustus ten opzichte van juli", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank.

De analist verklaarde de stijging van de werkloosheid door het toenemende aantal mensen dat de weg naar de arbeidsmarkt vindt. "Je ziet de participatiegraad ook met 0,2 procentpunt oplopen naar 62,8 procent", aldus Marey, die ook wees op stakingen, waar in totaal 21.000 mensen bij betrokken waren.

"De meeste handelaren denken dat de Fed waarschijnlijk aan de zijlijn zal blijven staan, maar tegelijkertijd blijft de inflatiedruk intact", zei marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets in een reactie. Zo'n 93 procent van de markt rekent op een pauze in september na het verschijnen van het banenrapport, blijkt uit de FedWatch Tool van CME. De kans op een verhoging in november werd eerder deze week nog geschat op meer dan 50 procent maar is nu gedaald tot zo'n 35 procent.

Voorzitter Raphael Bostic van de Atlanta Fed verklaarde voorafgaand aan het banenrapport dat de federal funds rate wat hem betreft niet verder verhoogd moet worden, maar wel langer op een hoger niveau moet blijven omdat de inflatie nog steeds te hoog is.

"Ik vind dat het huidige beleid op passende wijze restrictief is", zei Bostic op een bijeenkomst in Kaapstad in Zuid-Afrika. "Ik denk dat we als centrale bank voorzichtig en geduldig moeten zijn, zodat we niet het risico lopen te veel te verkrappen en onnodige economische pijn veroorzaken. De inflatie in de Verenigde Staten is nog steeds te hoog", benadrukte hij.

Op macro-economisch vlak werd verder bekend dat de industrie in de VS in augustus opnieuw is gekrompen. Volgens ISM wel minder hard dan in juli. S&P Global meldde juist een sterkere krimp, die overigens wel weer meeviel ten opzichte van een voorlopig cijfer dat eerder werd gemeld.

"Amerikaanse fabrikanten rapporteerden opnieuw een moeilijke maand in augustus. De productie is weer gedaald, na een korte onderbreking in juli, met een steeds sterkere verslechtering van de orderportefeuilles. De orders dalen in feite sneller dan de fabrieken hun productie verlagen", zei econoom Chris Williamson van S&P in een toelichting.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg vrijdag naar 4,19 procent.

WTI-olie kostte vrijdag 85,55 dollar per vat, waarmee de prijs op het hoogste niveau noteerde sinds november 2022.

Bedrijfsnieuws

Broadcom heeft in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar hogere resultaten behaald, hoewel de outlook de verwachtingen niet overtrof. Het aandeel daalde vrijdag meer dan 5 procent.

"De teleurstelling lijkt te maken te hebben met de verwachtingen: de chipmaker verwacht een omzet van 9,27 miljard dollar in het vierde kwartaal, wat weliswaar nog steeds een record is, maar in lijn is met de consensusverwachtingen. Met het aandeel dicht bij een recordhoogte lijkt het erop dat de markten hoopten op meer, gezien de hype rond de groei van AI.", verklaarde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets de koersreactie.

Tesla heeft vrijdag de prijzen voor zijn premiummodellen in China, de Model S- en de Model X, opnieuw verlaagd. Twee weken geleden verlaagde Tesla ook al de prijzen in een poging de verkoop te stimuleren, op de grootste markt voor elektrische voertuigen ter wereld. Het aandeel Tesla sloot vrijdag 5 procent lager.

Dell steeg liefst 21 procent, nadat het IT- en computerbedrijf beter dan voorziene cijfers presenteerde, terwijl ook de outlook er robuust uitziet.

Walgreens neemt na nauwelijks drie jaar alweer afscheid van CEO Rosalind Brewer en is iets minder optimistisch gestemd over de winstdoelstelling dit jaar. Walgreens liet weten dat de aangepaste winst per aandeel dit jaar "dichtbij of rond" de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte zal uitkomen. Het aandeel verloor vrijdag 7,5 procent.

Amgen heeft een schikking getroffen met de Federal Trade Commission waarmee de overname van Horizon Therapeutics ter waarde van bijna 28 miljard dollar groen licht krijgt. Aandelen Horizon Therapeutics stegen ruim 2 procent.

AZIE

De Aziatische beurzen hebben maandag de wind in de rug, vooral de aandelenmarkt in Hongkong.

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0785. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0775.

MACRO-AGENDA:

