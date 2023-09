Drukke macroweek in verschiet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Beleggers maken zich op voor een week met veel macrocijfers, terwijl de laatste bedrijfscijfers van het cijferseizoen zullen binnendruppelen. De week begint rustig, waarbij Wall Street maandag de deuren gesloten houdt in verband met Labor Day. Op dinsdag gaat de handel in de VS weer van start. Dan krijgen beleggers ook inzicht in de stand van de Europese en Aziatische dienstensector. Ook komt de Reserve Bank of Australia met een rentebesluit. In juli en augustus hield de centrale bank de rentes nog op hetzelfde peil van 4,10 procent. De bank gaf vorige maand aan dat de inflatie nog altijd te hoog is. De bank verwacht dat de inflatie blijft afnemen en voorziet een peil van 3,25 procent aan het einde van het volgende jaar en tussen 2 tot 3 procent in 2025. Op woensdag gaat de aandacht uit naar onder meer de Duitse fabrieksorders over juli en de Amerikaanse handelsbalans. Verder volgen er cijfers uit de Amerikaanse dienstensector. In de avond publiceert de Federal Reserve het Beige Book. Richting het einde van de week zijn er Chinese exportcijfers en definitieve groeicijfers uit de eurozone over het tweede kwartaal. De bedrijfsagenda is nauwelijks gevuld. In de VS komen GameStop en Kroger met cijfers. Het in Amsterdam genoteerde InPost komt op woensdag met cijfers. Op deze dag noteert ASR ex-dividend en houdt Ebusco een buitengewone aandeelhoudersvergadering. In Brussel is het wat drukker met cijfers van onder meer Celyad en Bois Sauvage. Sofina volgt op dinsdag met cijfers en TINC, Home Invest en Care Property op woensdag. Op donderdag zijn er cijfers van D'Ieteren en op vrijdag van Texaf en Exmar. Bron: ABM Financial News

