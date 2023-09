Tekenen van herstel voor AEX na slechte augustusmaand

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week gestegen. Met een slot van 746,05 punten op vrijdag won de index op weekbasis 1,7 procent. Vorige week daalde de hoofdindex 0,2 procent bij een slot van 733,37 punten.

De winst op weekbasis kwam aan het eind van een moeizame augustusmaand, waarin de AEX fors terrein verloor. De afgelopen beursweek stond in het teken van inflatie- en groeicijfers en belangrijke banendata, nadat de bijeenkomst van centrale banken in Jackson Hole geen vuurwerk opleverde.

"Beleggers kiezen ervoor om de strikte voortzetting van het beleid van centrale banken constructief uit te leggen", verklaarde investment manager Friso Rengers van ING het marktsentiment.

Wat het sentiment volgens Rengers ook hielp, is het nieuws dat China en de VS weer in gesprek gaan over de handelsbeperkingen. Ook ingrepen van de Chinese autoriteiten werden positief ontvangen. Beijing gaat de belasting op aandelentransacties halveren, terwijl de Chinese beurzen onder meer de margin-verplichtingen versoepelden. Volgens Danske Bank waren de maatregelen omvangrijker dan gedacht.

Inflatie blijft hoog in eurozone

De inflatie in de eurozone kwam in augustus in een voorlopige meting op jaarbasis uit op 5,3 procent, gelijk aan de inflatie in juli. Economen hadden echter gerekend op een daling tot 5,1 procent. De kerninflatie daalde wel, van 5,5 procent in juli naar 5,3 procent. Hiervoor was ook 5,3 procent voorzien.

Macrodata, in combinatie met de opmerkingen van bestuurders van de Europese Centrale Bank, zorgen voor onduidelijkheid over wat er in september gaat gebeuren, zei econoom Carsten Brzeski van ING. Uit de notulen van het laatste rentebesluit van de ECB werd afgelopen week duidelijk dat de centrale bank de inflatie belangrijker vindt dan een eventuele recessie, aldus Brzeski.

"De notulen benadrukken dat de centrale bank vasthoudt aan haar standpunt om meer nadruk te leggen op feitelijke [macro]gegevens in plaats van op verwachte gegevens, dat ze nog steeds een groter risico ziet op het te vroeg stoppen met verkrappen in plaats van te ver te gaan, en dat ze een groter incasseringsvermogen lijkt te hebben voor negatieve groeiverrassingen dan voor onverwachte inflatieontwikkelingen", aldus de econoom van ING.

Valutastrategen van Monex Europe verwachten wel een nieuwe renteverhoging in september, nadat de inflatie in Frankrijk, Spanje en Duitsland opliep.

De inkoopmanagersindexen toonden vrijdag dat de industrie in de eurozone in augustus nog altijd kromp.

"De cijfers zijn niet zo slecht als ze lijken", nuanceerde hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. "Alle twaalf subindices verbeterden of maakten grofweg een pas op de plaats, waardoor de neerwaartse trend van de laatste paar maanden lijkt af te nemen."

In Amerika neemt inflatiedruk juist af

Daar waar Europa nog worstelt met de stijgende prijzen, neemt de inflatiedruk in de Verenigde Staten juist af. In juli lag de PCE-kerninflatie weliswaar iets hoger, op 4,2 procent, tegen 4,1 procent in juni, maar dat was conform de verwachting. Op maandbasis bleef de inflatie stabiel op 0,2 procent.

"Dat is wat we willen zien, want met een dergelijk cijfer zal de jaarlijkse inflatie op termijn gelukkig afnemen tot 2 procent", volgens econoom James Knightley van ING.

Capital Economics meent de PCE-inflatie van donderdag aantoont dat de doelstelling van 2 procent die de Fed nastreeft, "nu binnen handbereik ligt".

Positief waren de consumentenbestedingen, die met een plus van 0,8 procent op maandbasis in juli iets sterker toenamen dan verwacht. Dit cijfer legt een sterke basis voor de economische groei in de VS in het derde kwartaal, die volgens ING uit moet komen tussen de 3,0 en 3,5 procent. Dat niveau is echter niet houdbaar, waarschuwde econoom Knightley.

Afgelopen week werd bekend dat de Amerikaanse economie afgelopen kwartaal met 2,1 procent is gegroeid, eerder werd nog 2,4 procent gemeld.

Ook het belangrijke banenrapport uit de VS dat op vrijdag verscheen, zal weinig doen om de Fed van koers te laten veranderen. In augustus kwamen er 187.000 banen bij, waar een banengroei van 170.000 was voorzien. De loongroei kwam uit op 4,3 procent op jaarbasis, waar 4,4 procent werd verwacht. De werkloosheid steeg naar 3,8 procent, waar een stabiel niveau van 3,5 procent was voorzien.

"Met deze nieuwe cijfers in gedachten, zou de Fed moeten afzien van een renteverhoging in september, hetgeen de aandelenmarkten zou moeten plezieren", zei Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque.

"Belangrijk aspect in het rapport betreft de loonontwikkeling op maandbasis, die duidelijk afkoelt van een stijging met 0,4 procent in juli naar 0,2 procent in augustus ten opzichte van juli", voegde marktanalist Philip Marey van Rabobank toe.

Marey verklaarde de groei van de werkloosheid uit de stijging van het aantal mensen dat de weg naar de arbeidsmarkt vindt. "Je ziet de participatiegraad ook met 0,2 procentpunt oplopen naar 62,8 procent", aldus de marktanalist, die ook wees op stakingen, waar in totaal 21.000 mensen bij betrokken waren.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0833 en daarmee op weekbasis licht hoger. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 4,16 procent, 7 basispunten lager dan een week geleden. WTI-olie kostte vrijdag ruim 85 dollar, een stijging op weekbasis van 6,5 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen werden cijfers van NN Group positief ontvangen. De verzekeraar genereerde in het de eerste helft van 2023 flink meer kapitaal dan voorzien, terwijl de solvabiliteit steeg, waar analisten juist rekenden op een daling. Het aandeel won op weekbasis bijna 5 procent en voerde daarmee de hoofdindex aan.

Verzekeraars ASR Nederland en Aegon konden niet meeprofiteren. Hekkensluiter ASR daalde ruim een procent op weekbasis na het openen van de boeken, hoewel de resultaten volgens analisten degelijk waren en het dividend vermoedelijk wordt verhoogd.

ING hangt een miljoenenclaim boven het hoofd, vanwege nalatigheid rond klantcontroles bij dochterbedrijf Payvision, meldde het Financieele Dagblad. Het aandeel verloor bijna een procent op weekbasis.

ASMI kon profiteren van een positief analistenrapport van Barclays, waarbij het aandeel van de verkooplijst werd gehaald. Berenberg verhoogde het koersdoel voor ASMI. Berenberg ziet dat ASMI meer concurrentie krijgt op het vlak van ALD, atomic layer deposition, maar ASMI "blijft de beste oplossing" in dit segment. Het aandeel steeg afgelopen week bijna 5 procent.

ASML steeg 3 procent op weekbasis. Het bedrijf heeft van de Nederlandse overheid op alle aanvragen voor een exportvergunning groen licht gekregen tot het einde van dit jaar. Dit bevestigde een woordvoerder van ASML afgelopen week aan ABM Financial News. Per 1 januari 2024 gelden deze vergunningen niet meer, en zal ASML deze opnieuw moeten aanvragen. De kans dat deze voor China voor de meest geavanceerde DUV-systemen opnieuw worden goedgekeurd, schat ASML als onwaarschijnlijk in. "En dat weten onze klanten ook", aldus de woordvoerder.

Opvallend was verder Heineken, dat woensdag een downgrade kreeg van RBC. Donderdag besloot datzelfde RBC om die downgrade weer ongedaan te maken. Het aandeel Heineken steeg fractioneel op weekbasis

Adyen verloor in augustus circa de helft van zijn waarde na slecht ontvangen halfjaarcijfers. Afgelopen week steeg het aandeel zo'n anderhalf procent.

Alfen was de gebeten hond in de Midkap en verloor bijna 5 procent op weekbasis na koersdoelverlagingen door Berenberg en KBC Securities.

Galapagos steeg bijna anderhalf procent. Het farmabedrijf is een Fase2-onderzoeksstudie gestart met een potentiële behandeling tegen lupus. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel op Galapagos licht, maar met een ongewijzigd Houden advies.

Basic-Fit ging aan kop in de AMX, met een plus van 5,7 procent op weekbasis, terwijl Flow Traders afgelopen week bijna 2 procent verloor. Folkert Joling heeft besloten terug te treden als Chief Trading Officer en bestuurslid van Flow Traders. Dit maakte het handelsbedrijf aan het begin van de week bekend.

Just Eat Takeaway steeg op weekbasis ruim 4,5 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today’s Group wees op de slotveiling van het aandeel op donderdag, waarin bijna 14 miljoen aandelen werden verhandeld. Daarmee lag het dagvolume 9 keer hoger dan normaal, aldus Van der Pol.

In de AScX steeg Ebusco bijna 8 procent na bekendmaking van drie nieuwe orders, terwijl Azerion aan kop ging met een plus van 10 procent op weekbasis na het openen van de boeken.

Kendrion daalde bijna 2 procent op weekbasis na het melden van een cyberaanval, terwijl Accsys bijna een kwart van de beurswaarde verloor. De houtveredelaar verwacht dat de resultaten in het boekjaar 2024 onder de marktverwachtingen zullen uitkomen, vanwege tegenwind in het Verenigd Koninkrijk, Europa en Noord-Amerika.

ForFarmers ziet per 31 december van dit jaar CFO Roeland Tjebbes vertrekken. Tjebbes gaat als CFO elders aan de slag. ForFarmers is de zoektocht naar een opvolger met onmiddellijke ingang gestart. Het aandeel steeg ruim 2 procent op weekbasis.

Lokaal leverde NX Filtration 10,5 procent in na het openen van de boeken. De resultaten waren weinig verrassend na een waarschuwing in juli. Het management van de onderneming gaf dinsdag tegen ABM Financial News aan dat met een aantal grote, maar ook kleinere klanten, nog altijd wordt bekeken of de goede pilotresultaten omgezet kunnen worden in de levering van techniek.

HAL won ruim 3 procent na cijfers, net als Morefield, dat afgelopen week ook de boeken opende.