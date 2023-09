Ajax haalt ook Borna Sosa Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open was nog overeenstemming bereikt met Borna Sosa en VfB Stuttgart over de overgang van de verdediger naar Amsterdam. De 25-jarige Kroaat tekende een contract dat per direct ingaat en een looptijd heeft van vijf jaar, tot en met 30 juni 2028. Sosa stond nog tot medio 2025 onder contract bij de Bundesliga-club. Verder meldde Ajax ook het vertrek van Francisco Conceição. Die keert voor één seizoen op huurbasis terug naar Porto FC. Het contract van Conceição bij Ajax loopt nog tot en met 30 juni 2027. In de overeenkomst is voor Porto een optie tot koop opgenomen. Tot slot meldde Ajax nog dat Christian Rasmussen op huurbasis naar FC Nordsjælland vertrekt. Ajax maakte geen financiële details bekend. Bron: ABM Financial News

