Olieprijs op hoogste niveau dit jaar

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is verder gestegen en noteerde rond het hoogste punt sinds november vorig jaar. Bij een settlement van 85,55 dollar werd een vat West Texas Intermediate vrijdag 2,3 procent duurder. Op weekbasis steeg de olieprijs zo'n 7 procent. De olieprijzen konden profiteren van beter dan verwachte inkoopdata uit China, terwijl het Amerikaanse banenrapport suggereert dat de Federal Reserve zijn renteverhogingen kan pauzeren. "Terwijl het onheil en de somberheid rond China's groei toenemen, gaven de PMI's voor augustus deze week wat moed", zei Kieran Tompkins, grondstoffeneconoom bij Capital Economics. WTI werd in augustus ruim 2 procent duurder, omdat de markt rekent op aanhoudende productieverlagingen door OPEC+ en specifiek Saoedi-Arabië. "De schijnbare bevestiging dat OPEC+ leden hun productieverlagingen tot oktober zullen verlengen, heeft geholpen om de olieprijzen naar hun hoogste niveaus van dit jaar te duwen", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Volgens Troy Vincent van DTN kan Rusland roet in het eten gooien. "Eén mogelijkheid is dat Rusland niet doorgaat met de vrijwillige productieverlaging en te veel marktaandeel naar zich toetrekt naar de zin van de Saoedi's." De marktanalist verwacht dat "de geopolitieke druk van de VS een steeds grotere invloed zal hebben op de besluitvorming van de Saoedi's naarmate we het vierde kwartaal ingaan". Maandag zijn de oliemarkten gesloten vanwege Labor Day in de VS. Bron: ABM Financial News

