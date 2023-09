Europese beurzen starten septembermaand terughoudend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag overwegend lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot fractioneel in het rood op 458,13 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,7 procent op 15.840,34 punten. De Franse CAC 40 daalde 0,3 procent bij een stand van 7.296,77 punten. De Britse FTSE sloot 0,3 procent hoger op 7.464,54 punten. "De Europese markten zijn de nieuwe maand met een tegenvaller begonnen, ondanks het feit dat de meest recente Chinese inkoopdata in augustus een bescheiden opleving lieten zien", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Hewson wees op de aandelen van Europese autofabrikanten die vrijdag onder druk stonden, nadat UBS de aandelen van Volkswagen en Renault op de verkooplijst zette "met een verwijzing naar de impact van Chinese autofabrikanten als het gaat om elektrische voertuigen, terwijl BMW lager staat nadat het advies door Citi werd verlaagd vanwege zorgen over een zwakkere vraag." Verder werd in Europa bekendgemaakt dat vele landen nog steeds te maken hebben met een krimp van de industrie, hoewel over het algemeen de krimp wel iets minder werd. Voor de gehele eurozone was de inkoopmanagersindex voor de industrie licht toegenomen van 42,7 in juli naar 43,5 in augustus. De voorlopige index noteerde op 43,7. "De cijfers zijn niet zo slecht als ze lijken", aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. "Alle twaalf subindices verbeterden of maakten grofweg een pas op de plaats, waardoor de neerwaartse trend van de laatste paar maanden lijkt af te nemen." De Europese beurzen wisten zich vrijdagmiddag niet op te trekken aan het Amerikaanse banenrapport, dat lijkt te suggereren dat de Federal Reserve voorlopig kan stoppen met het verder verhogen van de rente. De euro/dollar noteerde op 1,0789. WTI-olie kostte zo'n 85 dollar en was daarmee bijna 2 procent duurder dan donderdag. Bedrijfsnieuws In Parijs leverde Renault ruim 6 procent na een negatief rapport van UBS, terwijl Volkswagen meer dan 4 procent daalde in Frankfurt. Sectorgenoten als Stellantis, Porsche, Mercedes-Benz en BMW verloren 2 tot 3,5 procent. Grote koersuitslagen waren er in de DAX niet. Beiersdorf ging aan kop met een plus van iets meer dan een procent. In de CAC 40 deed ArcelorMittal goede zaken, met een winst van ruim 2 procent en steeg TotalEnergies bijna anderhalf procent. Energieaandelen zaten sowieso in de lift, dankzij de stijgende olieprijzen. Shell steeg 1,5 procent in Londen en BP bijna 3 procent. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot verdeeld, met een bescheiden verlies voor de Nasdaq. Bron: ABM Financial News

