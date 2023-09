AEX start september met winst

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe maand redelijk voortvarend gestart. De AEX steeg vrijdag 0,3 procent naar 746,05 punten, nadat augustus werd afgesloten met een koersverlies van circa 6 procent.

Afgelopen week wist de hoofdindex 1,7 procent te stijgen, waarmee het einde van de slechte maand toch nog positief was.

Beleggers hadden vandaag aandacht voor de inkoopmanagersindexen voor de industrie, maar vooral voor het Amerikaanse banenrapport. Er kwamen afgelopen maand 187.000 banen bij in de VS, 17.000 meer dan verwacht. De werkloosheid liep op naar 3,8 procent.

In gesprek met ABM Financial News zeiden experts van zowel Rabobank als CBC Banque dat zij op basis van dit rapport niet verwachten dat de Federal Reserve in september de rente zal verhogen.

"De Fed zal waarschijnlijk met dit rapport in de hand zeggen dat het even genoeg heeft gedaan. Belangrijk aspect in het rapport betreft de loonontwikkeling op maandbasis, die duidelijk afkoelt van een stijging met 0,4 procent in juli naar 0,2 procent in augustus ten opzichte van juli", aldus Philip Marey van Rabobank.

Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque vulde aan dat een pas op de plaats de aandelenmarkten "zal plezieren".

De industrie in zowel de VS als de eurozone bleef in augustus krimpen, hoewel minder sterk dan gevreesd, en de Chinese industrie groeide weer, zo bleek vandaag uit de inkoopmanagersindices.

De euro/dollar handelde op 1,0789 en olie werd circa 1,5 procent duurder en kostte vrijdag circa 85 dollar per vat. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag licht hoger op 4,18 procent, maar nog altijd onder de piek van ruim 4,30 procent van vorige week.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was ArcelorMittal met een koerswinst van 2,3 procent. Prosus steeg 1,4 procent, net als Shell.

De verliezen bleven beperkt tot een procent of minder. Alleen Philips verloor 1,8 procent.

In de AMX ging staal ook aan de leiding, met een koerswinst van een procent voor Aperam. Ook Eurocommercial Properties won een procent Alfen verloor nog eens 2,8 procent.

Bij de smallcaps won Azerion 2,8 procent en Ebusco 2,1 procent. Accsys leverde maar liefst 25 procent in. Accsys waarschuwde voorbeurs dat het dit boekjaar niet aan de marktverwachtingen zal weten te voldoen door de uitdagende marktomstandigheden.

Wall Street

Bij het sluiten van de Europese aandelenmarkten noteerde de S&P 500 index 0,1 procent hoger en maakte de Nasdaq een pas op de plaats.