Amerikaanse industrie harder gekrompen - S&P Global

(ABM FN-Dow Jones) De bedrijvigheid in de industrie in de Verenigde Staten is in augustus sterker afgenomen dan een maand eerder, maar niet zo sterk als gevreesd. Dit bleek vrijdag uit een definitief cijfer van S&P Global.

De inkoopmanagersindex daalde van 49,0 in juli naar 47,9 afgelopen maand. Het cijfer was daarmee wel beter dan de 47,0 die in een voorlopige rapportage werd gemeld.

"Amerikaanse fabrikanten rapporteerden opnieuw een moeilijke maand in augustus. De productie is weer gedaald, na een korte onderbreking in juli, met een steeds sterkere verslechtering van de orderportefeuilles. De orders dalen in feite sneller dan de fabrieken hun productie verlagen", zei econoom Chris Williamson van S&P in een toelichting.

Een indexstand van meer dan 50 geeft aan dat er sprake is van groei, terwijl een cijfer beneden de 50 wijst op krimp.