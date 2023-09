Positieve maandstart Wall Street verwacht

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag, op de eerste dag van de nieuwe maand, naar verwachting hoger openen.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor opening tot 0,5 procent in het groen.

Het was vandaag wachten op het banenrapport in de VS en dat viel toch enigszins tegen. Hoewel er nog wel 187.000 nieuwe banen bijkwamen, steeg het werkloosheidspercentage van 3,5 naar 3,8 procent en waren de neerwaartse bijstellingen over eerdere maanden significant.

Economen rekenden overigens op een stabiel werkloosheidspercentage van 3,5 procent en een banengroei van 170.000. De verdiensten per uur stegen afgelopen maand met 0,08 dollar, of 0,2 procent, naar 33,82 dollar. Op jaarbasis bedroeg de loongroei 4,3 procent.

Voor juli werd de banengroei aangepast van 187.000 naar 157.000 en voor juni van 185.000 naar 105.000.

Maar slecht nieuws bleek goed nieuws voor de aandelenmarkten en de aandelenfutures stegen verder, terwijl de rentes daalden. Beleggers hopen dat een stijging van de werkloosheid de Federal Reserve ervan zou kunnen weerhouden haar beleid te verkrappen.

Naast het banenrapport komen in de tweede helft van de middag nog de twee inkoopmanagersindices voor de Amerikaanse industrie van ISM en S&P over augustus en de bouwuitgaven over juli naar buiten.

De euro reageerde per saldo nauwelijks op de cijfers en noteerde rond 1,0860. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde lager op 4,08 procent.

De olieprijzen stegen vrijdag opnieuw. Voor een vat Brent-olie werd bijna 88,00 dollar betaald. De stijging van de olieprijs deze week is te verklaren door geruchten dat OPEC+-leden hun recente productieverlagingen tot in oktober zouden kunnen verlengen, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Bedrijfsnieuws

Broadcom heeft in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar hogere resultaten behaald, hoewel de outlook de verwachtingen niet overtrof. Het aandeel Broadcom noteerde vrijdag voorbeurs in de elektronische handel 4,6 procent lager.

Tesla heeft vrijdag de prijzen voor zijn premiummodellen in China, de Model S- en de Model X, opnieuw verlaagd. Twee weken geleden verlaagde Tesla ook al de prijzen in een poging de verkoop te stimuleren, op de grootste markt voor elektrische voertuigen ter wereld. Het aandeel Tesla noteerde vrijdag voorbeurs in de elektronische handel 0,5 procent lager.

Dell steeg voorbeurs bijna tien procent, nadat het IT- en computerbedrijf beter dan voorziene cijfers presenteerde, terwijl ook de outlook er robuust uitziet.

Walgreens neemt na nauwelijks drie jaar alweer afscheid van CEO Rosalind Brewer en is iets minder optimistisch gestemd over de winstdoelstelling dit jaar. Walgreens liet weten dat de aangepaste winst per aandeel dit jaar "dichtbij of rond" de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte zal uitkomen.