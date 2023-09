Rabo: banenrapport behaagt Fed

(ABM FN-Dow Jones) Het banenrapport van de Verenigde Staten over augustus past bij het beeld van de arbeidsmarkt dat de Federal Reserve graag ziet, waardoor er weinig reden is om aan te nemen dat de centrale bank de rentes zal verhogen in september. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

"De Fed zal waarschijnlijk met dit rapport in de hand zeggen dat ze even genoeg heeft gedaan. Belangrijk aspect in het rapport betreft de loonontwikkeling op maandbasis, die duidelijk afkoelt van een stijging met 0,4 procent in juli naar 0,2 procent in augustus ten opzichte van juli", aldus Marey.

De analist verklaarde de groei van de werkloosheid uit de stijging van het aantal mensen dat de weg naar de arbeidsmarkt vindt. "Je ziet de participatiegraad ook met 2 procentpunt oplopen naar 62,8 procent", aldus Marey.

Op jaarbasis bedroeg de loongroei in augustus 4,3 procent.

Marey stelde vrijdag wel dat het rapport wat vertekend wordt door stakingen, waar in totaal 21.000 mensen bij betrokken waren.

Er kwamen in de VS in augustus 187.000 banen bij tegen 157.000 in juli. De markt rekende voor augustus op een banengroei van 170.000 banen.

Voor juli werd de banengroei aangepast van 187.000 naar 157.000 en voor juni van 185.000 naar 105.000.

De euro noteerde vrijdag kort na publicatie van het banenrapport 0,1 procent lager op 1,0835 dollar.