KLM noemt krimp voor Schiphol onnodig

Beeld: Schiphol

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse regering heeft vrijdag bekendgemaakt dat het aantal vluchten op Schiphol moet worden verminderd. KLM noemt de geplande krimp van het aantal vluchten onbegrijpelijk. "Helaas is vandaag het kabinetsvoornemen bekendgemaakt om drastisch te snijden in het aantal vluchten op de Nederlandse luchthaven Schiphol. De minister kiest hiermee voor een eenzijdige focus op krimp van het aantal vluchten, als doel op zich. Wij vinden dat onbegrijpelijk", aldus de luchtvaarder. Het gaat niet om het aantal vliegtuigbewegingen maar om het verminderen van geluid. De geluidsdoelstellingen kunnen op een betere manier worden behaald, waar omwonenden, het klimaat, luchtvaartmaatschappijen en de Nederlandse economie echt mee geholpen zijn", aldus KLM. Het maximaal aantal vliegbewegingen op de luchthaven gaat volgend jaar van 500.000 terug naar 452.500. Dat is wel een minder grote krimp dan het eerder aangekondigde aantal van 440.000. Bron: ABM Financial News

