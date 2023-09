Beursblik: goede groei Kendrion Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion blijft, ondanks de tegenwind, goed groeien, maar de marge zal zich minder sterk ontwikkelen dan aanvankelijk voorzien. Dit blijkt uit een rapport van analist Johan van den Hooven van Edison Research. De autonome omzetgroei in het tweede kwartaal was met 9 procent beter dan de 5 procent in het eerste kwartaal, merkte Van den Hooven op, "ondanks de economische vertraging in verschillende regio's". En ondanks de onzekerheden op korte termijn, die vermoedelijk tot het einde van dit jaar aanhouden, blijft Kendrion positief over het orderboek, aldus Van den Hooven. Hij blijft dan ook vertrouwen houden in de groei op lange termijn. De analist rekent op een omzetgroei van 6 tot 8 procent voor 2023 tot en met 2025. Wel verlaagde Van den Hooven de EBITDA-marge voor dit jaar van 12,0 naar 11,2 procent. In 2025 zal de marge echter zijn gestegen tot boven de 14 procent, denkt hij. Zelf mikt Kendrion in 2025 op meer dan 15 procent, "maar daarvoor is een terugkeer naar normale marktomstandigheden nodig". Van den Hooven vindt een aandeel Kendrion 21,50 euro waard. Voorheen rekende hij op 23,00 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.