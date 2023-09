Ajax contracteert Sivert Heggheim Mannsverk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax en Molde FK hebben overeenstemming bereikt over de transfer van Sivert Heggheim Mannsverk naar Ajax. Dit maakte de Amsterdamse club vrijdag bekend. Mannsverk tekende in Amsterdam een contract tot en met 30 juni 2028. Mannsverk werd op 8 mei 2002 geboren in Øvre Årdal. Hij doorliep de jeugdopleiding van Songdal, voordat hij in 2021 de overstap maakte naar Molde FK. Mannsverk stond nog tot eind 2025 onder contract bij de Noorse club. Bron: ABM Financial News

