Dell overtreft de verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Dell Technologies heeft in het tweede kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, ondanks dat de omzet en winst zijn gedaald. Dit bleek uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse IT en computerbedrijf. "We blijven ons concentreren op de meest winstgevende segmenten van de markt waar we een leidende positie hebben”, aldus operationeel directeur Jeff Clarke in een persbericht. Hij merkte op dat de vraag naar Dells eigen opslagoplossingen al acht kwartalen op rij stijgt. “En AI laat nu al zien dat het op de langere termijn een rugwind biedt, met een aanhoudende groei van de vraag in onze portefeuille”, aldus Clarke. Dell boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 455 miljoen dollar, ofwel 0,63 dollar per aandeel, in vergelijking met 506 miljoen dollar, ofwel 0,68 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste winst bedroeg 1,74 dollar per aandeel, tegen 1,68 dollar in dezelfde periode vorig jaar. Vooraf door FactSet geraadpleegde analisten hielden rekening met 1,14 dollar. De omzet daalde van 26,4 miljard dollar naar 22,9 miljard dollar. Hier werd rekening gehouden met 20,9 miljard dollar. Outlook Het bedrijf verwacht voor het lopende derde kwartaal een omzet van 23,0 miljard dollar bij een aangepaste winst van 1,45 dollar per aandeel. Analisten rekenden op een omzet van 21,7 miljard dollar, ofwel 1,37 miljard dollar. Voor het gehele jaar gaat Dell uit van 90,5 miljard dollar omzet bij een aangepaste winst van 6,30 dollar per aandeel. Hier lagen de schattingen van analisten op respectievelijk 86,9 miljard dollar en 5,56 dollar per aandeel. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.