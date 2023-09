Futures Wall Street wijzen op positieve start van de maand

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag, op de eerste dag van de nieuwe maand, naar verwachting hoger openen, in afwachting van het belangrijke banenrapport dat om 14:30 uur wordt bekendgemaakt.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,3 procent in het groen.

Deze week waren er signalen dat de arbeidsmarkt in de VS licht aan het verzwakken is en vandaag zal worden uitgekeken naar een eventuele bevestiging hiervan. De verwachting voor de banengroei in de VS ligt voor augustus op 170.000 tegen een groei met 187.000 in juli bij een stabiele werkloosheid op 3,5 procent en een stijging van het gemiddelde uurloon met 4,4 procent op jaarbasis. In juli lag de stijging op 4,36 procent op jaarbasis.

"Het belangrijkste punt in het banenrapport zal de looncomponent zijn. Tekenen van groei zullen leiden tot verdere consternatie over de noodzaak van extra renteverhogingen om de arbeidsmarkt af te koelen", zei portfoliomanager Jack Janasiewicz van Natixis Investment Managers Solutions.

Naast het banenrapport komen in de tweede helft van de middag nog de twee inkoopmanagersindices voor de Amerikaanse industrie van ISM en S&P over augustus en de bouwuitgaven over juli naar buiten.

De olieprijzen stegen opnieuw. Voor een vat Brent-olie werd bijna 88,00 dollar betaald. De stijging van de olieprijs deze week is te verklaren door geruchten dat OPEC+-leden hun recente productieverlagingen tot in oktober zouden kunnen verlengen, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De euro noteerde vrijdag rond 1,0845 dollar in afwachting van het belangrijke Amerikaanse banenrapport over augustus.

"Voor de beweging van de dollar hangt veel van het banenrapport af", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Wij houden rekening met de nodige volatiliteit bij stevige afwijkingen ten opzichte van de cijfers over juli en de prognoses. De verwachtingen voor een renteverhoging door de Fed in september zijn recent gedaald tot een kans van iets meer dan 10 procent", aldus Erdmann.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde in afwachting van de cijfers nagenoeg onveranderd op 4,11 procent.

Bedrijfsnieuws

Broadcom heeft in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar hogere resultaten behaald, hoewel de outlook de verwachtingen niet overtrof. Het aandeel Broadcom noteerde vrijdag voorbeurs in de elektronische handel 4,6 procent lager.

Tesla heeft vrijdag de prijzen voor zijn premiummodellen in China, de Model S- en de Model X, opnieuw verlaagd. Twee weken geleden verlaagde Tesla ook al de prijzen in een poging de verkoop te stimuleren, op de grootste markt voor elektrische voertuigen ter wereld. Het aandeel Tesla noteerde vrijdag voorbeurs in de elektronische handel 0,5 procent lager.

Dell steeg voorbeurs bijna tien procent, nadat het IT- en computerbedrijf beter dan voorziene cijfers presenteerde, terwijl ook de outlook er robuust uitziet.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag overwegend lager geëindigd. De S&P 500 verloor 0,2 procent op 4.507,66 punten, de Dow Jones index daalde 0,5 procent tot 34.721,91 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 14.034,97 punten.