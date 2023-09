Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger in afwachting van het Amerikaanse banenrapport over augustus en de loonontwikkeling in die maand.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 0,3 procent op 460,80 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,1 procent naar 15.971,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,3 procent met een stand van 7.341,84 punten. De Britse FTSE steeg 0,6 procent naar 7.483,05 punten.

In de VS worden vanmiddag de banencijfers voor augustus gepubliceerd en die zouden naar verwachting van de analisten moeten aantonen dat de groei op de Amerikaanse arbeidsmarkt blijft vertragen.

Voorzitter Raphael Bostic van de Atlanta-Fed gelooft niet dat de rente verder moet worden verhoogd, maar de Amerikaanse centrale bank moet haar basisrente wel langer op een hoger niveau houden, aangezien de inflatie nog steeds te hoog is.

"Ik vind dat het huidige beleid op passende wijze restrictief is", zei Bostic op een bijeenkomst in Kaapstad in Zuid-Afrika. "Ik denk dat we als centrale bank voorzichtig en geduldig moeten zijn, zodat we niet het risico lopen te veel te verkrappen en onnodige economische pijn veroorzaken. De inflatie in de Verenigde Staten is nog steeds te hoog", zei hij. "We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt in de strijd tegen de inflatie, maar het is belangrijk dat het inflatieniveau helemaal teruggaat naar onze doelstelling van 2 procent", aldus Bostic.

De verwachting voor de banengroei in de VS ligt voor augustus op 170.000 tegen een groei met 187.000 in juli bij een stabiele werkloosheid op 3,5 procent en een stijging van het gemiddelde uurloon met 4,4 procent op jaarbasis. In juli lag de stijging op 4,36 procent op jaarbasis.

Naast de banendata komen in de tweede helft van de middag nog de twee inkoopmanagersindices voor de Amerikaanse industrie van ISM en S&P over augustus en de bouwuitgaven over juli naar buiten.

Vanochtend werd in Europa bekendgemaakt dat vele landen nog steeds te maken hebben met een krimp van de industrie, hoewel over het algemeen de krimp wel iets minder werd. Voor de gehele eurozone was de inkoopmanagersindex voor de industrie licht toegenomen van 42,7 in juli naar 43,5 in augustus. De voorlopige index noteerde op 43,7.

"De cijfers zijn niet zo slecht als ze lijken", aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. "Alle twaalf subindices verbeterden of maakten grofweg een pas op de plaats, waardoor de neerwaartse trend van de laatste paar maanden lijkt af te nemen."

Olie noteerde vrijdag hoger. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het groen op 84,11 dollar, terwijl voor een november-future Brent 87,28 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0854. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0849 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0849 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs viel het aandeel Renault op, dat 4,7 procent inleverde, terwijl Worldline 1,4 procent prijsgaf. Verder bleven de verliezen in de CAC 40 beperkt tot onder een procent.

In Frankfurt leverde Volkswagen 3,4 procent in, terwijl Sartorius 2,9 procent daalde. Bandenmaker Continental verloor 1,5 procent. Het aandeel BMW werd 1,4 procent minder waard.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De S&P 500 verloor donderdag 0,2 procent op 4.507,66 punten, de Dow Jones index daalde 0,5 procent tot 34.721,91 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 14.034,97 punten.