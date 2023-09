Valuta: euro wacht op banenrapport VS

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond 1,0850 dollar in afwachting van het belangrijke Amerikaanse banenrapport over augustus.

"Voor de beweging van de dollar hangt daar vrijdag veel van af", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Wij houden rekening met de nodige volatiliteit bij stevige afwijkingen ten opzichte van de cijfers over juli en de prognoses. De verwachtingen voor een renteverhoging door de Fed in september zijn recent gedaald tot een kans van iets meer dan 10 procent", aldus Erdmann.

De verwachting voor de banengroei in de VS ligt voor augustus op 170.000 tegen een groei met 187.000 in juli bij een stabiele werkloosheid op 3,5 procent en een stijging van het gemiddelde uurloon met 4,4 procent op jaarbasis. In juli lag de stijging op 4,36 procent op jaarbasis.

Naast deze data komen in de tweede helft van de middag nog de twee inkoopmanagersindices voor de Amerikaanse industrie van ISM en S&P over augustus en de bouwuitgaven over juli naar buiten.

Vanochtend werd in Europa bekendgemaakt dat vele landen nog steeds te maken hebben met een krimp van de industrie, hoewel over het algemeen de krimp wel iets minder werd. Voor de gehele eurozone was de inkoopmanagersindex voor de industrie licht toegenomen van 42,7 in juli naar 43,5 in augustus. De voorlopige index noteerde op 43,7.

"De cijfers zijn niet zo slecht als ze lijken", aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. "Alle twaalf subindices verbeterden of maakten grofweg een pas op de plaats, waardoor de neerwaartse trend van de laatste paar maanden lijkt af te nemen."

Na vandaag verschuift de aandacht naar dinsdag, wanneer een aantal tweede ramingen voor de dienstensectoren in Azië en Europa over augustus worden gepubliceerd.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent hoger op 1,0848 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8559 Britse pond. Het Britse pond noteerde eveneens onveranderd op 1,2675 dollar.