AEX breidt openingswinst uit

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend hoger en wist de openingswinst verder uit te breiden. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,5 procent op 747,25 punten.

Donderdag keken beleggers vooral naar de inflatiecijfers in de eurozone en de VS. De kerninflatie in de eurozone daalde van 5,5 naar 5,3 procent. In de VS steeg de kerninflatie juist iets, van 4,1 naar 4,2 procent.

Toch neemt de inflatiedruk in de VS af, zei econoom James Knightley van ING. Met de inflatiecijfers achter de rug is het nu wachten op het Amerikaanse banenrapport van vanmiddag. Daarmee heeft de Fed zijn twee favoriete indicatoren weer 'up to date'.

Beleggers hopen op een tegenvallend banenrapport, waardoor de Federal Reserve minder geneigd zou kunnen zijn om de rente te verhogen. De verwachting is een toename van het aantal banen met 170.000 en een werkloosheid van 3,5 procent.

Verder werd in Europa bekendgemaakt dat vele landen nog steeds te maken hebben met een krimp van de industrie, hoewel over het algemeen de krimp wel iets minder werd. Voor de gehele eurozone was de inkoopmanagersindex voor de industrie licht toegenomen van 42,7 in juli naar 43,5 in augustus. De voorlopige index noteerde op 43,7.

"De cijfers zijn niet zo slecht als ze lijken", aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. "Alle twaalf subindices verbeterden of maakten grofweg een pas op de plaats, waardoor de neerwaartse trend van de laatste paar maanden lijkt af te nemen."



Vanochtend werd al bekend dat de Chinese industrie weer groeit, terwijl de krimp van de Japanse industrie aanhoudt.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0850. De olieprijzen stegen opnieuw. Voor een vat Brent-olie werd ruim 87,00 dollar betaald. De stijging van de olieprijs deze week is te verklaren door geruchten dat OPEC+-leden hun recente productieverlagingen tot in oktober zouden kunnen verlengen, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won ArcelorMittal 1,5 procent en profiteerde Shell van de hogere olieprijs met een stijging van 1,4 procent.

DSM-Firmenich noteerde nagenoeg onveranderd, ondanks de koersdoelverlaging van Berenberg van 120,00 naar 108,00 euro. Het koopadvies werd wel gehandhaafd.

Philips en Adyen noteerden onderaan met verliezen van ongeveer een procent.

In de AMX wonnen Eurocommercial en AirFrance-KLM 0,6 procent.

Just Eat Takeaway noteerde 1,3 procent lager. Donderdag sloot de voedselbezorger na een volatiel handelsverloop nog 5 procent hoger. Handelaar Bert van der Pol van Today’s Group wees op de slotveiling van het aandeel Just Eat Takeaway, waarin donderdag bijna 14 miljoen aandelen werden verhandeld. Daarmee lag het dagvolume 9 keer hoger dan normaal, aldus Van der Pol.

Basic-Fit en CTP verloren beide bijna 2 procent.

In de AScX verloor Accsys bijna een kwart van de beurswaarde. De houtveredelaar verwacht dat de resultaten in het fiscale jaar 2024 onder de marktverwachtingen zullen uitkomen, vanwege tegenwind in het Verenigd Koninkrijk, Europa en Noord-Amerika.