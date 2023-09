AEX nipt hoger van start gegaan, winst voor ArcelorMittal en Shell Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong 0,1 procent hoger op 744,25 punten, terwijl de Midkap 0,2 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen won alleen ArcelorMittal meer dan een procent. Philips en Adyen noteerden onderaan met verliezen van minder dan een procent. In de AMX won OCI meer dan twee procent. Just Eat Takeaway noteerde daarnaast licht lager. Donderdag sloot de voedselbezorger na een volatiel handelsverloop nog 5 procent hoger. Handelaar Bert van der Pol van Today’s Group wees op de slotveiling van het aandeel Just Eat Takeaway, waarin donderdag bijna 14 miljoen aandelen werden verhandeld. Daarmee lag het dagvolume 9 keer hoger dan normaal, aldus Van der Pol. Inpost was de grootste daler met ongeveer een procent. In de AScX verloor Accsys maar liefst ruim 13 procent. De houtveredelaar verwacht dat de resultaten in het fiscale jaar 2024 onder de marktverwachtingen zullen uitkomen, vanwege tegenwind in het Verenigd Koninkrijk, Europa en Noord-Amerika. Bron: ABM Financial News

