Nipt hogere start AEX voorzien in aanloop naar banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting licht hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,1 procent.

Donderdag koerste de AEX het grootste deel van de handelsdag met bescheiden winsten in het groen, om vlak voor het slot toch nog terrein prijs te geven, met een verlies van 0,2 procent op 743,62 punten.

Daarmee eindigde de AEX de maand augustus op maandbasis met een verlies van 6,1 procent, waarbij techaandeel Adyen de helft van zijn waarde verloor. Juli was nog goed voor een koersstijging van de AEX met 2,3 procent.

Donderdag keken beleggers vooral naar de inflatiecijfers in de eurozone en de VS. De kerninflatie in de eurozone daalde van 5,5 naar 5,3 procent. In de VS steeg de kerninflatie juist iets, van 4,1 naar 4,2 procent.

Toch neemt de inflatiedruk in de VS af, zei econoom James Knightley van ING. Met de inflatiecijfers achter de rug is het nu wachten op het Amerikaanse banenrapport van vanmiddag. Daarmee heeft de Fed zijn twee favoriete indicatoren weer 'up to date'.

Beleggers hopen op een tegenvallend banenrapport, waardoor de Federal Reserve minder geneigd zou kunnen zijn om de rente te verhogen. De verwachting is een toename van het aantal banen met 170.000 en een werkloosheid van 3,5 procent.

Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 donderdagavond 0,2 procent lager, terwijl techbeurs Nasdaq fractioneel in het groen sloot. De Dow verloor een half procent. Op maandbasis daalde de Dow bijna anderhalf procent, terwijl de S&P 500 licht steeg en de Nasdaq rond een half procent won.

De voorafgaande vier handelsdagen sloot de S&P juist nog in het groen. Die opmars ging gepaard met een terugval van de Amerikaanse rente die begin vorige week nog piekte. Het rendement op de tienjarige Amerikaanse staatslening is sindsdien teruggevallen van boven de 4,30 procent, naar 4,10 procent vanochtend.

Chipgigant Intel won donderdag bijna twee procent. Topman Pat Gelsinger zei tijdens een beleggersconferentie dat het concern momenteel voorloopt op de gemiddelde omzetverwachting van analisten voor het lopende kwartaal, met dank aan een flink aantrekkende vraag.

De olieprijs zat daarnaast donderdagavond in de lift. Bij een settlement van 83,63 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,5 procent duurder.

De stijgingen deze week zijn te verklaren door geruchten dat OPEC+-leden hun recente productieverlagingen tot in oktober zouden kunnen verlengen, zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

In de maand augustus steeg de WTI-olieprijs ruim 2 procent, voornamelijk gevoed door de productieverlagingen van Saoedi-Arabië. Zwakke cijfers uit China en zorgen over de kwakkelende vastgoedsector van het land zorgden evenwel voor twijfels over de vraag van een van 's werelds grootste olieverbruikers.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend overwegend hoger, maar uitschieters blijven achterwege.

Naast het banenrapport hebben beleggers vandaag ook oog voor de inkoopmanagersindices voor de industrie in augustus, die in de loop van de dag in Europa en Amerika worden vrijgegeven.

Vanochtend werd al bekend dat de Chinese industrie weer groeit, terwijl de krimp van de Japanse industrie aanhoudt.

Bedrijfsnieuws

Berenberg verlaagde het koersdoel voor DSM-Firmenich van 120,00 naar 108,00 euro, maar handhaafde wel het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 verloor donderdag 0,2 procent op 4.507,66 punten, de Dow Jones index daalde 0,5 procent tot 34.721,91 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 14.034,97 punten.