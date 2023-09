Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een licht hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 26 punten voor de Duitse DAX en een plus van 7 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 9 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend lager geëindigd. In augustus stegen de Stoxx Europe 600 en DAX licht en verloor de Britse beurs terrein.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een terughoudend einde van de maand, waarbij de focus lag op de inflatiecijfers.

In Frankrijk stegen de prijzen in augustus op jaarbasis met 4,8 procent, tegen 4,3 procent in juli. En de inflatie in de eurozone kwam over augustus in een voorlopige meting op jaarbasis uit op 5,3 procent, gelijk aan de inflatie in juli. De verwachting lag op 5,1 procent. De kerninflatie daalde wel, van 5,5 procent in juli naar 5,3 procent. Hiervoor was ook 5,3 procent voorzien.

In de VS liep de kerninflatie juist licht op, van 4,1 naar 4,2 procent, maar zien economen van ING wel een afnemende inflatiedruk.

Donderdagmiddag verschenen de notulen van het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank.

"De notulen benadrukken dat de centrale bank vasthoudt aan haar standpunt om meer nadruk te leggen op feitelijke [macro]gegevens in plaats van op verwachte gegevens, dat ze nog steeds een groter risico ziet op het te vroeg stoppen met verkrappen in plaats van te ver te gaan, en dat ze een groter incasseringsvermogen lijkt te hebben voor negatieve groeiverrassingen dan voor onverwachte inflatieontwikkelingen", vatte econoom Carsten Brzeski van ING de notulen samen.

De ECB verhoogde de rente in juli met 25 basispunten, waarbij voorzitter Christine Lagarde benadrukte dat zowel een pauze als een verdere renteverhoging in september mogelijk zijn.

Brzeski ziet veel onduidelijkheid over wat er in september zal gebeuren, zowel in de macrodata die verschijnen, als ook in de opmerkingen van ECB-bestuurders.

Op macro-economisch gebied werd donderdag verder bekend dat de detailhandelsverkopen in Duitsland in juli met 0,8 procent zijn gedaald op maandbasis en met 2,2 procent op jaarbasis.

De Franse economie liet in het tweede kwartaal op kwartaalbasis een groei zien van 0,5 procent. Deze tweede raming kwam overeen met de eerste taxaties. De werkloosheid in de eurozone bleef in juli onveranderd op 6,4 procent.

Bedrijfsnieuws

UBS heeft in het tweede kwartaal tientallen miljarden winst geboekt, omdat de Zwitserse bank zijn noodlijdende rivaal Credit Suisse vorig jaar mocht overnemen. Het aandeel steeg donderdag ruim 6 procent.

Financials stonden Europees breed wel onder druk. Deutsche Bank en Commerzbank verloren gemiddeld anderhalf procent en Société Générale daalde rond een half procent. ING verloor 2 procent.

In Parijs zakte de koers van het aandeel Pernod Ricard bijna 7 procent na jaarcijfers. Daarmee voerde dit aandeel de lijst van dalers in de CAC 40 aan. Ook luxemerken stonden onder druk. Onder de stijgers maakte het aandeel Teleperformance met een winst van ruim 2 procent de grootste sprong.

In Frankfurt steeg het aandeel van vastgoedbedrijf Vonovia ruim 5 procent. Zalando won ruim 3,5 procent en Sartorius ruim 4 procent.

Euro STOXX 50 4.306,66 (-0,2%)

STOXX Europe 600 458,19 (-0,2%)

DAX 15.947,08 (+0,4%)

CAC 40 7.316,70 (-0,7%)

FTSE 100 7.439,13 (-0,5%)

SMI 11.125,95 (+0,3%)

AEX 743,62 (-0,2%)

BEL 20 3.665,97 (+0,02%)

FTSE MIB 28.831,52 (-0,3%)

IBEX 35 9.505,90 (-0,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Vrijdag gaat Wall Street een hogere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag overwegend lager geëindigd. Op maandbasis daalde de Dow bijna anderhalf procent, terwijl de S&P 500 licht steeg en de Nasdaq rond een half procent won.

Veel aandacht ging uit naar de PCE-inflatie, die als graadmeter geldt voor de Federal Reserve. In juli lag de kerninflatie iets hoger, op 4,2 procent, tegen 4,1 procent in juni. De stijging was conform de verwachting. De reguliere PCE-inflatie kwam vorige maand uit op 3,3 procent, van 3,0 procent in juli.

Volgens economen van ING neemt de inflatiedruk in de Verenigde Staten af, nu de inflatie op maandbasis stabiel blijft op 0,2 procent.

"Dat is wat we willen zien, want met een dergelijk cijfer zal de jaarlijkse inflatie op termijn gelukkig afnemen tot 2 procent", volgens econoom James Knightley van ING.

Volgens Capital Economics toont de PCE-inflatie van donderdag aan dat de doelstelling van 2 procent die de Fed nastreeft, "nu binnen handbereik ligt".

Verder stegen de inkomens van Amerikanen in juli met 0,2 procent op maandbasis, waar een toename met 0,3 procent was voorzien. Positief waren de consumentenbestedingen, die met een plus van 0,8 procent op maandbasis in juli iets sterker toenamen dan verwacht.

Dit cijfer legt een sterke basis voor de economische groei in de VS in het derde kwartaal, die volgens ING uit moet komen tussen de 3,0 en 3,5 procent. Dat niveau is echter niet houdbaar, verwacht econoom Knightley.

Donderdag werd ook bekend dat het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten afgelopen week is gedaald met 4.000 tot 228.000, waar 240.000 nieuwe aanvragen waren voorzien.

Volgende richtpunt voor beleggers is het Amerikaanse banenrapport dat vrijdagmiddag verschijnt. Gerekend wordt op 170.000 nieuwe banen, tegen 185.000 in juli. De werkloosheid is vermoedelijk stabiel gebleven op 3,5 procent, terwijl de loongroei fractioneel zou zijn toegenomen tot 4,4 procent op jaarbasis.

"Het belangrijkste binnen de payroll print zal de looncomponent zijn. Tekenen van groei zullen leiden tot verdere consternatie over de noodzaak van extra renteverhogingen om de arbeidsmarkt af te koelen", zei portfoliomanager Jack Janasiewicz van Natixis Investment Managers Solutions.

Het ADP-banenrapport dat woensdag verscheen, was volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank alvast geen reden voor de Fed om van koers te veranderen.

WTI-olie werd 2,5 procent duurder en kostte ruim 83 dollar per vat. Op maandbasis steeg de olieprijs ruim 2 procent.

Bedrijfsnieuws

Intel loopt momenteel voor op de gemiddelde omzetverwachting voor het derde kwartaal van 13,4 miljard dollar. Dit zei CEO Pat Gelsinger donderdag tijdens een beleggersconferentie. De topman wees op een gezondere pc-markt en goede vooruitgang in het meerjarige transformatieplan. Het aandeel won 2 procent.

Campbell Soup heeft in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar aan de verwachtingen van analisten voldaan. Dit bleek donderdag uit de resultaten van de Amerikaanse fabrikant van soepen en sauzen. Het bedrijf verwacht verder een draai naar een positieve trend in de tweede jaarhelft. Het aandeel daalde licht.

Salesforce meldde woensdag nabeurs beter dan verwachte winstcijfers en gaf ook een beter dan verwachte outlook voor de komende kwartalen af. Het aandeel steeg 3 procent.

Lingeriemerk Victoria's Secret boekte onverwacht een verlies en voorziet een omzetdaling in het hele jaar. Het aandeel steeg toch circa 7 procent. Veel analisten handhaafden hun adviezen op het aandeel.

Aandelen Okta stegen 13,5 procent na meevallende resultaten. Het softwarebedrijf zei signalen te zien dat de uitgaven aan IT door klanten aan het stabiliseren zijn.

Palantir Technologies verloor ruim 8 procent na een adviesverlaging door Morgan Stanley.

Broadcom opende nabeurs de boeken. In aanloop steeg het aandeel ruim 3 procent. Concurrent Nvidia steeg licht.

S&P 500 index 4.507,66 (-0,2%)

Dow Jones index 34.721,91 (-0,5%)

Nasdaq Composite 14.034,97 (+0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen koersten vrijdag overwegend hoger.

Nikkei 225 32.811,42 (+0,6%)

Shanghai Composite 3.127,19 (+0,2%)

Hang Seng 18.382,06 (-0,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0842. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0849.

USD/JPY Yen 145,46

EUR/USD Euro 1,0842

EUR/JPY Yen 157,78

MACRO-AGENDA:

01:30 Inkoopmanagersindex industrie - Augustus def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - Augustus (Chi)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Augustus (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Augustus (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - Augustus (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Augustus def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Augustus def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Augustus def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Augustus def. (VK)

14:30 Banengroei en werkloosheid - Augustus (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie - Augustus def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Augustus (VS)

16:00 Bouwuitgaven - Juli (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten