Olieprijs stijgt verder

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag verder gestegen. Bij een settlement van 83,63 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,5 procent duurder.

"Met een lagere volatiliteit zou ruwe olie zich kunnen voorbereiden op een grote beweging hoger," zei Alex Kuptsikevich, senior marktanalist bij FxPro.

De stijgingen deze week zijn te verklaren door geruchten dat OPEC+-leden hun recente productieverlagingen tot in oktober zouden kunnen verlengen, zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

In de maand augustus steeg de WTI-olieprijs ruim 2 procent, voornamelijk gevoed door de productieverlagingen van Saoedi-Arabië. Zwakke cijfers uit China en zorgen over de kwakkelende vastgoedsector van het land zorgden evenwel voor twijfels over de vraag van een van 's werelds grootste olieverbruikers.

Ondertussen meldde de Energy Information Administration op woensdag dat de olievoorraden in de VS afgelopen week zijn gedaald met 10,6 miljoen vaten. Dat was de derde wekelijkse daling op rij.

De Amerikaanse commerciële ruwe olievoorraden zijn in de afgelopen vijf weken met bijna 34 miljoen vaten gedaald, zei Kuptsikevich.

De voorraden zijn nu slechts 1,1 procent hoger dan in dezelfde week vorig jaar, ondanks de vrijgave van meer dan 100 miljoen vaten, of 22 procent, van de Amerikaanse Strategic Petroleum Reserve in deze periode, zei de marktkenner.

Hewson van CMC denkt wel dat de olievraag in de VS wel af gaat nemen de komende weken, nu het Amerikaanse rijseizoen op zijn eind loopt. Na Labor Day, aanstaande maandag, gaan veel nationale parken in het noorden van de VS dicht in aanloop naar het winterseizoen.