Wall Street blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag verdeeld met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 steeg 0,1 procent op 4.521,21 punten, de Dow Jones index daalde licht tot 34.882,49 punten en de Nasdaq noteerde 0,4 procent hoger op 14.068,42 punten.

Op maandbasis ligt de Dow op koers voor een verlies van rond een procent, terwijl de S&P 500 een half procent lijkt te gaan stijgen en de Nasdaq bijna een procent.

Veel aandacht gaat vandaag uit naar de PCE-inflatie, die als graadmeter geldt voor de Federal Reserve. In juli lag de kerninflatie iets hoger, op 4,2 procent, tegen 4,1 procent in juni. De stijging was conform de verwachting. De reguliere PCE-inflatie kwam vorige maand uit op 3,3 procent, van 3,0 procent in juli.

Volgens economen van ING neemt de inflatiedruk in de Verenigde Staten af, nu de inflatie op maandbasis stabiel blijft op 0,2 procent.

"Dat is wat we willen zien, want met een dergelijk cijfer zal de jaarlijkse inflatie op termijn gelukkig afnemen tot 2 procent", volgens econoom James Knightley van ING.

Volgens Capital Economics toont de PCE-inflatie van donderdag aan dat de doelstelling van 2 procent die de Fed nastreeft, "nu binnen handbereik ligt".

Verder stegen de inkomens van Amerikanen in juli met 0,2 procent op maandbasis, waar een toename met 0,3 procent was voorzien. Positief waren de consumentenbestedingen, die met een plus van 0,8 procent op maandbasis in juli iets sterker toenamen dan verwacht.

Dit cijfer legt een sterke basis voor de economische groei in de VS in het derde kwartaal, die volgens ING uit moet komen tussen de 3,0 en 3,5 procent. Dat niveau is echter niet houdbaar, verwacht econoom Knightley.

Donderdag werd ook bekend dat het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten afgelopen week is gedaald met 4.000 tot 228.000, waar 240.000 nieuwe aanvragen waren voorzien.

Volgende richtpunt voor beleggers is het Amerikaanse banenrapport dat vrijdagmiddag verschijnt. Gerekend wordt op 170.000 nieuwe banen, tegen 185.000 in juli. De werkloosheid is vermoedelijk stabiel gebleven op 3,5 procent, terwijl de loongroei fractioneel zou zijn toegenomen tot 4,4 procent op jaarbasis.

"Het belangrijkste binnen de payroll print zal de looncomponent zijn. Tekenen van groei zullen leiden tot verdere consternatie over de noodzaak van extra renteverhogingen om de arbeidsmarkt af te koelen", zei portfoliomanager Jack Janasiewicz van Natixis Investment Managers Solutions.

Het ADP-banenrapport dat woensdag verscheen, was volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank alvast geen reden voor de Fed om van koers te veranderen.

De euro/dollar noteerde donderdagavond op 1,0845. WTI-olie werd anderhalf procent duurder en kostte bijna 83 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Campbell Soup heeft het in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar aan de verwachtingen van analisten voldaan. Dit bleek donderdag uit de resultaten van de Amerikaanse fabrikant van soepen en sauzen. Het bedrijf verwacht verder een draao naar een positieve trend in de tweede jaarhelft. Het aandeel steeg licht.

Salesforce meldde woensdag nabeurs beter dan verwachte winstcijfers en gaf ook een beter dan verwachte outlook voor de komende kwartalen af. Het aandeel steeg 3,5 procent.

Lingeriemerk Victoria's Secret boekte onverwacht een verlies en voorziet een omzetdaling in het hele jaar. Het aandeel steeg toch 7,5 procent. Veel analisten behielden hun adviezen op het aandeel.

Aandelen Okta stegen 13,5 procent na meevallende resultaten. Het softwarebedrijf zei signalen te zien dat de uitgaven aan IT door klanten aan het stabiliseren zijn.

Palantir Technologies verloor 8,5 procent na een adviesverlaging door Morgan Stanley.