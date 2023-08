Europese beurzen sluiten augustus terughoudend af

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,2 procent tot 458,19 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,4 procent op 15.947,08 punten. De Franse CAC 40 daalde 0,7 procent bij een stand van 7.316,70 punten. De Britse FTSE sloot 0,5 procent lager op 7.439,13 punten.

In augustus stegen de Stoxx Europe 600 en DAX licht en verloor de Britse beurs terrein.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een terughoudend einde van de maand, waarbij de focus lag op de inflatiecijfers.

In Frankrijk stegen de prijzen in augustus op jaarbasis met 4,8 procent, tegen 4,3 procent in juli. En de inflatie in de eurozone kwam over augustus in een voorlopige meting op jaarbasis uit op 5,3 procent, gelijk aan de inflatie in juli. De verwachting lag op 5,1 procent. De kerninflatie daalde wel, van 5,5 procent in juli naar 5,3 procent. Hiervoor was ook 5,3 procent voorzien.

In de VS liep de kerninflatie juist licht op, van 4,1 naar 4,2 procent, maar zien economen van ING wel een afnemende inflatiedruk.

Vanmiddag verschenen de notulen van het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank.

"De notulen van vandaag benadrukken dat de centrale bank vasthoudt aan haar standpunt om meer nadruk te leggen op feitelijke [macro]gegevens in plaats van op verwachte gegevens, dat ze nog steeds een groter risico ziet op het te vroeg stoppen met verkrappen in plaats van te ver te gaan, en dat ze een groter incasseringsvermogen lijkt te hebben voor negatieve groeiverrassingen dan voor onverwachte inflatieontwikkelingen", vatte econoom Carsten Brzeski van ING de notulen samen.

De ECB verhoogde de rente in juli met 25 basispunten, waarbij voorzitter Christine Lagarde benadrukte dat zowel een pauze als een verdere renteverhoging in september mogelijk zijn.

Brzeski ziet veel onduidelijkheid over wat er in september zal gebeuren, zowel in de macrodata die verschijnen, als ook in de opmerkingen van ECB-bestuurders.

Op macro-economisch gebied werd vandaag verder bekend dat de detailhandelsverkopen in Duitsland in juli met 0,8 procent zijn gedaald op maandbasis en met 2,2 procent op jaarbasis.

De Franse economie liet in het tweede kwartaal op kwartaalbasis een groei zien van 0,5 procent. Deze tweede raming kwam overeen met de eerste taxaties. De werkloosheid in de eurozone bleef in juli onveranderd op 6,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0840. WTI-olie werd anderhalf procent duurder en kostte donderdag ruim 83 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

UBS heeft in het tweede kwartaal tientallen miljarden winst geboekt, omdat de Zwitserse bank zijn noodlijdende rivaal Credit Suisse vorig jaar mocht overnemen. Het aandeel steeg ruim 6 procent.

Financials stonden Europees breed wel onder druk. Deutsche Bank en Commerzbank verloren gemiddeld anderhalf procent en Société Générale daalde rond een half procent. ING verloor 2 procent.

In Parijs zakte de koers van het aandeel Pernod Ricard bijna 7 procent na jaarcijfers. Daarmee voerde dit aandeel de lijst van dalers in de CAC 40 aan. Ook luxemerken stonden onder druk. Onder de stijgers maakte het aandeel Teleperformance met een winst van ruim 2 procent de grootste sprong.

In Frankfurt steeg het aandeel van vastgoedbedrijf Vonovia ruim 5 procent. Zalando won ruim 3,5 procent en Sartorius ruim 4 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot licht hoger.