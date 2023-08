Damrak verliest flink terrein in augustus

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag, op de laatste handelsdag van augustus met een klein verlies geëindigd. De AEX sloot vandaag 0,2 procent lager op 743,62 punten.

De hoofdgraadmeter sloot op 31 juli op 792,00 punten, wat betekent dat augustus in een koersverlies van 6,1 procent resulteerde en techaandeel Adyen de helft van zijn waarde verloor. Juli was nog goed voor een koersstijging van de AEX met 2,3 procent.

Vandaag was het vooral uitkijken naar de inflatiecijfers in de eurozone en de VS. De kerninflatie in de eurozone daalde van 5,5 naar 5,3 procent. In de VS steeg de kerninflatie juist iets, van 4,1 naar 4,2 procent.

Toch neemt de inflatiedruk in de VS af, zei econoom James Knightley van ING. Met de inflatiecijfers achter de rug is het nu wachten op het Amerikaanse banenrapport van vrijdagmiddag. Daarmee heeft de Fed zijn twee favoriete indicatoren weer 'up to date'.

Uit de notulen van de laatste rentevergadering van de ECB bleek vanmiddag dat de centrale bank nog altijd bezorgd is over de inflatie. En dat die zorg groter is dan die over de economie.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING zou de ECB een tegenvallende groei, die ook zwakker uitvalt dan de eigen prognoses, kunnen tolereren, zolang de economie van de eurozone niet afglijdt naar een volledige recessie.

De euro/dollar noteerde op 1,0840 en de Amerikaanse tienjaarsrente op 4,09 procent.

Olie werd anderhalf procent duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX waren DSM en Prosus de uitblinkers met koerswinsten van 1,8 en 1,1 procent. ASMI werd door Barclays van de verkooplijst gehaald en won 1,0 procent.

Het waren de financials die de hardste klappen kregen. ASR daalde 2,6 procent, ABN AMRO verloor 3,6 procent en NN Group moest zelfs 4,0 procent inleveren.

Opvallend was verder Heineken, dat woensdag een downgrade kreeg van RBC. Vandaag besloot datzelfde RBC om die downgrade weer ongedaan te maken. Het aandeel Heineken daalde 0,9 procent.

In de AMX was Just Eat Takeaway de koploper met een koerswinst van 5,0 procent. InPost steeg 2,3 procent. De koersverliezen bleven beperkt tot een procent. Alleen Alfen leverde 2,6 procent in.

Bij de smallcaps won Avantium 3,1 procent en Kendrion 3,0 procent. Azerion daalde na cijfers met 3,8 procent.

Het lokaal genoteerde Morefield werd wel beloond voor de cijfers die het voorbeurs publiceerde. Het aandeel steeg 10 procent.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen licht hoger.