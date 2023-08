Wolters Kluwer trekt 9 miljoen eigen aandelen in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer heeft 9 miljoen eigen aandelen ingetrokken. Dit meldde het databedrijf donderdagmiddag. Het totale aantal geplaatste gewone aandelen is daarmee verlaagd naar 248.516.153, van eerder 257.516.153, aldus Wolters Kluwer. Het bedrijf heeft nu nog bijna 4,7 miljoen eigen aandelen op de plank liggen. "In overeenstemming met de wettelijke vereisten heeft Wolters Kluwer de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op de hoogte gesteld van de wijziging in haar geplaatste aandelenkapitaal en dat zij momenteel 1,88 procent van het totaal aantal geplaatste gewone aandelen zelf houdt", zei het bedrijf. Bron: ABM Financial News

