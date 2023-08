Beursblik: inflatiedruk VS neemt af

(ABM FN-Dow Jones) De inflatiedruk in de Verenigde Staten neemt af. Dit stelden economen van ING donderdagmiddag, wijzend op de PCE-inflatie.

De kernprijzen stegen in juli zoals verwacht met 0,2 procent op maandbasis. In juni was dit ook 0,2 procent.

"Dat is wat we willen zien, want met een dergelijk cijfer zal de jaarlijkse inflatie op termijn gelukkig afnemen tot 2 procent", volgens econoom James Knightley van ING.

Er is een klein smetje, en dat is de kerninflatie voor dienstverlening zonder woonlasten, die in juli met 0,46 procent steeg op maandbasis, tegen 0,3 procent in juni.

"We zien ook nog niet veel vertraging in het jaar-op-jaarcijfer", aldus Knightley. "Met een werkloosheid van slechts 3,5 procent zou een krappe banenmarkt de loondruk hoog kunnen houden en dat zou kunnen betekenen dat de inflatie langer hoger blijft", waarschuwde de econoom, maar de markt lijkt zich hier niet druk om te maken, volgens ING.

De consumentenbestedingen, die in juli met 0,8 procent stegen, leggen een sterke basis voor de economische groei in de VS in het derde kwartaal, die volgens ING uit moet komen tussen de 3,0 en 3,5 procent. Dat niveau is echter niet houdbaar, verwacht econoom Knightley.

Volgens Capital Economics toont de PCE-inflatie van donderdag aan, dat de doelstelling van 2 procent die de Fed nastreeft, "nu binnen handbereik ligt", schreef econoom Paul Ashworth. Hij rekent wel op een afkoeling van de woonlasten.

De markten verwachten dat de Fed de rente in september stabiel houdt op 5,25 tot 5,50 procent, waarna in november nog een verhoging volgt. In de eerste helft van 2024 zou de eerste renteverlaging plaatsvinden.